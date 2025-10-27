İBB Caferi camisi açtı: Hem muhafazakarlar hem sekülerler tepkili

Halkalı’da Caferi cemaati için İBB’nin desteğiyle tamamlanan 7 bin kişilik, 4 katlı Zeynebiye Camii’nin açılışı; Özgür Özel’i, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, İran dini lideri Hamaney’in temsilcisini, Azerbaycanlı Bakan Yardımcısını biraraya getirdi. Ama açılışa sosyal medyadan tepkiler var. CHP’liler “başka ihtiyaç yokmuş gibi cami açılışına kaynak ayrılmasına”, bazı muhafazakarlar ise “Şii camisi açılışına kaynak ayrılmasına” tepki gösterdi. Caminin mimarisi de eleştiriliyor.
Onur Erkan
İstanbul Halkalı’da Caferi cemaatine hizmet için İBB ile Zeynebiye Camii Derneği’nin işbirliğiyle inşaatı tamamlanan 7 bin kişilik, 4 kattan oluşan Zeynebiye Camii’nin açılışı dün (26 Ekim) yapıldı.
Açılış töreninde hem devlet erkanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İstanbul Valisi Davut Gül hem de CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan konuşma yaptı.
Halkalı’daki Türkiye Caferileri’nin “şıh” diye adlandırdığı lideri Selahattin Özgündüz de cemaatine seslendi.
Selahattin Özgündüz.
Açılışta ayrıca Azerbaycan Devleti Dini Kurumlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Gündüz İsmailov ile Zeynebiye Derneği tarafından “İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin temsilcisi” olarak takdim edilen Ayetullah Seyyid Ali Gazi Asker de birer konuşma yaptı.
Gündüz İsmailov.
Ayetullah Seyyid Ali Gazi Asker.
2022’de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevilikle ilgili ilk kamu kurumunun, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın başındaki isim Esma Ersin de katıldı.
1978’de 40 kişilik inşa edildi
İlk olarak Iğdır’dan 1978 yılında Halkalı’ya giden Caferilerin dar maddi imkanlarıyla 40 kişilik bir cami olarak inşa edilen Zeynebiye Camii’nin 1999 depreminde aldığı hasar nedeniyle yıkılmak zorunda kalması üzerine prefabrik bir cami inşa edilmişti.
Açılışı yapılan yeni projenin temeli ise 2008 yılında atıldı.
“Ekrem Başkan Selahattin Özgündüz Hocamızı dinleyerek eserin bugüne kavuşmasına katkı sağladı”
Özgür Özel ise konuşmasında, sabah saatlerinde, “casusluk” suçlamasından ifade vermek için bulunduğu Çağlayan Adliyesi’nde görüştüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdiğini belirterek şunları söyledi:
“Ekrem Başkanımız özellikle 2023 yılından sonra burayı sık sık ziyaret edip Selahattin Özgündüz Hocamızın isteklerini dinleyerek, ihtiyaçlara cevap verecek olan tüm faaliyetlerin yapılmasına ve eserin bugünkü duruma kavuşmasına katkı sağladı.
Özgür Özel ile Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz. Özgündüz’ün yeğeni Ali Özgündüz, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili.
“Iğdır’dan gelip 40 kişilik camiden 40 bin kişilik camiye ulaşmaya şükretmek gerekir”
“Zeynebiye Camii, Alevi’yi, Sünni’yi, Caferi’yi buluşturan bir mekan. 72 bin metrekare alanı, 72 Kerbela şehidimizi, kubbesi Hazreti Zeyneb’i, iki minaresi Hazreti Hasan ve Hüseyin’i simgeliyor. İslam tarihindeki önemli kadınlarımızın isimleri camiye ayrı ayrı nakşedildi. Türk İslam kültüründen, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor.
“Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük camisi olacak. Zeynebiye’de 40 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 40 kişinin Iğdır’dan gelip ilk iş kendilerine 40 kişilik bir cami yaptıkları günden, 40 bin kişilik camiye ulaşıldığı bugüne şükretmek gerekir.”
“O 40 kişilik camiyi yapanlara şükranlarımızı iletiyoruz”
Cevdet Yılmaz, konuşmasında, Zeynebiye Camii’nin 1978’deki ilk haline vurgu yaparak, “Fiziki büyüklüklerle mana anlamında büyüklükler farklıdır. İlkleri yapanlar, kısıtlı imkanlarla iş yapanlar her zaman çok kıymetlidir. O gün o 40 kişilik camiyi yapanlara buradan şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.
Cevdet Yılmaz.
Hem bazı sekülerlerden hem bazı dindarlardan tepki aldı
Zeynebiye Camii’nin açılışı sosyal medyada ise tepkiyle karşılandı.
Tepki tweetleri özellikle İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın, Cami’nin videosunu paylaştığı “İstanbul, maneviyatın ve birliğin kentidir. Ekrem Başkanımızın büyük bir hassasiyetle emek verdiği, toplam 7 bin kişilik kapasitesi ve dört kattan oluşan geniş ibadet alanlarıyla şehrimizin simge eserlerinden biri olacak Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi’ni yarın açıyoruz” mesajının altında toplandı.
“Çok güzel opera binası olur”
Seküler bazı sosyal medya kullanıcıları, “İBB’nin yapması gereken birçok daha öncelikli iş varken cami açmasına”, bazıları ise doğrudan bu hareketi laikliğe aykırı gördükleri için tepki gösterdi.
Bu tip tepki gösterenler arasında Ergenekon Davası’nda da yargılanan, geçen ay Balıkesir Burhaniye’ye bağlı Dutluca’da Süleymancıların provokasyonuyla linç girişimine uğradığını iddia eden eski asker Oktay Yıldırım da var.
“Caferilerin yeni mekanının sponsoru CHP yönetimindeki İBB oldu”
Bazı muhafazakarlar sosyal medya kullanıcıları ise “Bu kadar büyük bir Şii camisi ihtiyacını sorgulayan ve buna ayrılan kaynağı vurgulayan” tepkiler gösterdi.
“Bu kadar rüküş bir cami uzun zamandır görmemiştim”
Üçüncü bir grup ise inşa edilen caminin mimarisini beğenmeme ekseninden eleştiriler yöneltti.
