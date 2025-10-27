İBB Caferi camisi açtı: Hem muhafazakarlar hem sekülerler tepkili

Halkalı’da Caferi cemaati için İBB’nin desteğiyle tamamlanan 7 bin kişilik, 4 katlı Zeynebiye Camii’nin açılışı; Özgür Özel’i, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı, İran dini lideri Hamaney’in temsilcisini, Azerbaycanlı Bakan Yardımcısını biraraya getirdi. Ama açılışa sosyal medyadan tepkiler var. CHP’liler “başka ihtiyaç yokmuş gibi cami açılışına kaynak ayrılmasına”, bazı muhafazakarlar ise “Şii camisi açılışına kaynak ayrılmasına” tepki gösterdi. Caminin mimarisi de eleştiriliyor.

Onur Erkan

İstanbul Halkalı’da Caferi cemaatine hizmet için İBB ile Zeynebiye Camii Derneği’nin işbirliğiyle inşaatı tamamlanan 7 bin kişilik, 4 kattan oluşan Zeynebiye Camii’nin açılışı dün (26 Ekim) yapıldı.

Açılış töreninde hem devlet erkanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İstanbul Valisi Davut Gül hem de CHP lideri Özgür Özel ile İBB Başkan Vekili Nuri Aslan konuşma yaptı.

Halkalı’daki Türkiye Caferileri’nin “şıh” diye adlandırdığı lideri Selahattin Özgündüz de cemaatine seslendi.

Selahattin Özgündüz.

Açılışta ayrıca Azerbaycan Devleti Dini Kurumlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Gündüz İsmailov ile Zeynebiye Derneği tarafından “İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin temsilcisi” olarak takdim edilen Ayetullah Seyyid Ali Gazi Asker de birer konuşma yaptı.

Gündüz İsmailov.

Ayetullah Seyyid Ali Gazi Asker.

2022’de Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevilikle ilgili ilk kamu kurumunun, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’nın başındaki isim Esma Ersin de katıldı.

1978’de 40 kişilik inşa edildi

İlk olarak Iğdır’dan 1978 yılında Halkalı’ya giden Caferilerin dar maddi imkanlarıyla 40 kişilik bir cami olarak inşa edilen Zeynebiye Camii’nin 1999 depreminde aldığı hasar nedeniyle yıkılmak zorunda kalması üzerine prefabrik bir cami inşa edilmişti.

Açılışı yapılan yeni projenin temeli ise 2008 yılında atıldı.

“Ekrem Başkan Selahattin Özgündüz Hocamızı dinleyerek eserin bugüne kavuşmasına katkı sağladı”

Özgür Özel ise konuşmasında, sabah saatlerinde, “casusluk” suçlamasından ifade vermek için bulunduğu Çağlayan Adliyesi’nde görüştüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını getirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Ekrem Başkanımız özellikle 2023 yılından sonra burayı sık sık ziyaret edip Selahattin Özgündüz Hocamızın isteklerini dinleyerek, ihtiyaçlara cevap verecek olan tüm faaliyetlerin yapılmasına ve eserin bugünkü duruma kavuşmasına katkı sağladı.

Özgür Özel ile Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz. Özgündüz’ün yeğeni Ali Özgündüz, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili.

“Iğdır’dan gelip 40 kişilik camiden 40 bin kişilik camiye ulaşmaya şükretmek gerekir”

“Zeynebiye Camii, Alevi’yi, Sünni’yi, Caferi’yi buluşturan bir mekan. 72 bin metrekare alanı, 72 Kerbela şehidimizi, kubbesi Hazreti Zeyneb’i, iki minaresi Hazreti Hasan ve Hüseyin’i simgeliyor. İslam tarihindeki önemli kadınlarımızın isimleri camiye ayrı ayrı nakşedildi. Türk İslam kültüründen, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyor.

“Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük camisi olacak. Zeynebiye’de 40 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 40 kişinin Iğdır’dan gelip ilk iş kendilerine 40 kişilik bir cami yaptıkları günden, 40 bin kişilik camiye ulaşıldığı bugüne şükretmek gerekir.”

“O 40 kişilik camiyi yapanlara şükranlarımızı iletiyoruz”

Cevdet Yılmaz, konuşmasında, Zeynebiye Camii’nin 1978’deki ilk haline vurgu yaparak, “Fiziki büyüklüklerle mana anlamında büyüklükler farklıdır. İlkleri yapanlar, kısıtlı imkanlarla iş yapanlar her zaman çok kıymetlidir. O gün o 40 kişilik camiyi yapanlara buradan şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu.

Cevdet Yılmaz.

Hem bazı sekülerlerden hem bazı dindarlardan tepki aldı

Zeynebiye Camii’nin açılışı sosyal medyada ise tepkiyle karşılandı.

Tepki tweetleri özellikle İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın, Cami’nin videosunu paylaştığı “İstanbul, maneviyatın ve birliğin kentidir. Ekrem Başkanımızın büyük bir hassasiyetle emek verdiği, toplam 7 bin kişilik kapasitesi ve dört kattan oluşan geniş ibadet alanlarıyla şehrimizin simge eserlerinden biri olacak Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi’ni yarın açıyoruz” mesajının altında toplandı.

İstanbul, maneviyatın ve birliğin kentidir. Ekrem Başkanımızın büyük bir hassasiyetle emek verdiği, toplam 7 bin kişilik kapasitesi ve dört kattan oluşan geniş ibadet alanlarıyla şehrimizin simge eserlerinden biri olacak Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'ni yarın açıyoruz.… pic.twitter.com/l4075EDxIj — Nuri Aslan (@nuriaslan_tr) October 25, 2025

“Çok güzel opera binası olur”

Seküler bazı sosyal medya kullanıcıları, “İBB’nin yapması gereken birçok daha öncelikli iş varken cami açmasına”, bazıları ise doğrudan bu hareketi laikliğe aykırı gördükleri için tepki gösterdi.

Bu tip tepki gösterenler arasında Ergenekon Davası’nda da yargılanan, geçen ay Balıkesir Burhaniye’ye bağlı Dutluca’da Süleymancıların provokasyonuyla linç girişimine uğradığını iddia eden eski asker Oktay Yıldırım da var.

Türkiye'de muhalefet anlayışı: O, büyük cami yaptırmış.

Olsun ben de yaptırırım.

O, camide Kuran okumuş.

Olsun ben de okurum.

O, yabancı dil konuşamıyor.

Olsun ben de konuşamıyorum.

O'nun diploması sorunlu.

Olsun benimki de sorunlu.

O, geçmişte FETÖ ile iş tuttu.

Olsun ben de… https://t.co/yRIUogDmBR — OKTAY YILDIRIM (@__oktayyildirim) October 26, 2025

Chp adıyla, oy devşirmek için siyasal islama hizmet etmek budur..

3555 camiye sahip olan İstanbul'a 3.556 cami ibb'nin katkılarıyla yapılmış.. bunu akp yapsa ne eleştiri olurdu ama .. https://t.co/Aw35V8IWxs — íӀƘղմɾ (@Turkuaz00_) October 26, 2025

Laiklik ayaklar altında. Caferileri severim erdoğancı değillerdir nispeten demokrat ve anti emperyalistlerdir ama ne olursa olsun benim paramla herhangi bir dini grup beslenemez, destek olunamaz. Laikliğe aykırıdır bu https://t.co/USqIAXO95R — Zortan (@zortann) October 26, 2025

Şii Caferi cemaatin parasıyla toplandı ve yapıldı, İbb sadece sınırlı bir destek verdi

Bildiğim kadarıyla ruhsatı da yok, kaçak muhtemelen ama olsun

Oy deposu olunca cemaate yanlamak sorun olmuyor

Hani Türkiye Cumhuriyeti şeyhler ve dervişler memleketi olmayacaktı? https://t.co/UCBW2nxRJx — ZGA (@ZGATM_) October 26, 2025

Hep söylüyorum, Kader olan coğrafya değil o coğrafyayı paylaştığınız insanların düşünce yapılarıdır. Din öncelikle güzel ahlaktır, bunun için 7000 kişilik mabetlere değil eğitime ihtiyaç vardır. İstanbul'un ihtiyacı 7000 kişilik Camii değil, güvenlik konutlardır. https://t.co/Zek1EgSgJ1 — Cenan BAYINDIR (@gokcbar) October 27, 2025

Bu birlik değil

Laiklik karşıtlığı, irancılık, bölücülük https://t.co/qCMYpdwZLC — Ayhan (@lacctaruss) October 26, 2025

“Caferilerin yeni mekanının sponsoru CHP yönetimindeki İBB oldu”

Bazı muhafazakarlar sosyal medya kullanıcıları ise “Bu kadar büyük bir Şii camisi ihtiyacını sorgulayan ve buna ayrılan kaynağı vurgulayan” tepkiler gösterdi.

Satranç devam ediyor. Anıtkabir’in karşısına, Kocatepe Camii dikilmişti. Çamlıca ve Ayasofya hamlelerine laik bir anıtla karşılık veremeyen CHP, İBB marifetiyle Şii Zeynebiye İbadethanesi’ne destek vererek cevap verdi. Sünni uyanışını laiklikle kesemeyeceğini anlayan CHP,… pic.twitter.com/A1CBqg4Gqm — Dr. Ali Demirdas (@DrDemirdasEn) October 26, 2025

Hayırlı olsun diyelim. Hani tarikatlara cemaatlere iltimas bitmişti? Ekrem İmamoğlu: "Adama, kişiye, cemaatlere, vakıflara hizmet işi bitti! İstanbullulara hizmet dönemi başlayacak" Kompleks içerisinde misafirhane, Kanal 12 TV stüdyoları, Zeynebiye Hareketi’ne bağlı kurumlar,… https://t.co/BJ0JtZScVS pic.twitter.com/BYCvU94sLw — Malik Ejder (@malikejder47) October 26, 2025

İran’da Ehli sünnet için camii yapamazsın. Ama yüzde 90’ı Sünni olan bir ülkede gidip şii fitnesini yayacak bir ucubeyi kondurabilirsin. Bunu da inançlara saygı diye yutturabilirsin. Hiçbir şeyden utanmıyorsan bari atandan utan be gafil! https://t.co/YdhsW1PqN2 — toritaki (@intellectustor) October 26, 2025

“Bu kadar rüküş bir cami uzun zamandır görmemiştim”

Üçüncü bir grup ise inşa edilen caminin mimarisini beğenmeme ekseninden eleştiriler yöneltti.

Kimse kusura bakmasın, bu kadar rüküş bir camiyi uzun zamandır görmemiştim. Mevcut İBB ekibinin bol sarı yaldızlı, rüküş, feci zevksiz, mimari kaliteden bu derece yoksun bir işe imza atması şaşırtmadı desem yalan olur. Videoda bir de “simge cami” falan denmiş… Of ki ne of… https://t.co/04b1UXQjmk — Mehmet Berksan (@mehmetbrksn) October 27, 2025

Daha çirkin çok az şey gördüm. Tayyibesk mimari bile böyle bir örneği zor mevcuda getirirdi https://t.co/r0tFYo5uvy — Efruz Darling (@yarberdus) October 26, 2025

Yapı çirkinse, işlevi ne olursa olsun eleştirilir. Böylesi bir yapı inşa edilirken o yapıyı kullanacak inanç grubunun öncelikleri kadar o kentin, o kentte yaşayanların, o kentteki diğer inanç gruplarının hassasiyetleri de göz önünde bulundurulmalı. Herkes bu şekilde davranırsa,… https://t.co/NapiYiLWLm — Suriçi'nin Sesleri (@matruskaninhici) October 27, 2025

Maalesef çirkinlik abidesi. Estetikten nasibini almamış bir kafanın farklı siyasi versiyonlarının eline düşmüşüz. Sanırım ileride kim iktidar olursa olsun üzüntülerimiz değişmeyecek. https://t.co/FLRYTqEbFP — Sıtkı Görçiz (@sitkigorciz) October 27, 2025

Serbestiyet