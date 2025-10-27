Հայ-Ուրուկուէյական Յարաբերութիւններու Հետագայ Զարգացման Ուղիներու Քննարկում

Ուրբաթ, 24 հոկտեմբերին, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագոյն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթէլեան, իբրեւ Հայաստան-Արժանթին եւ Հայաստան-Ուրուկուէյ խորհրդարանական բարեկամական խումբերու ղեկավար, Հայաստանի Ազգային ժողովին մէջ խումբի անդամներուն հետ հանդիպած է Հայաստանի մէջ Ուրուկուէյի Հանրապետութեան արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Սիլվանա Լեսքա Պարոլինին:
Հանդիպման ընթացքին ընդգծուած են հայ-ուրուկուէյական աւանդական բարեկամական յարաբերութիւններու բարձր մակարդակը եւ երկկողմանի համագործակցութեան զարգացման կարեւորութիւնը: Սաղաթէլեան յատուկ կարեւորութեամբ նշած է Ուրուկուէյի մէջ գործող հայկական համայնքի դերը` իբրեւ երկու ժողովուրդներուն միջեւ կամուրջ ծառայող կարեւոր կառոյց, որ նշանակալի ներդրում ունի բարեկամական կապերու ամրապնդման եւ պատմական յիշողութեան պահպանման գործին մէջ:
Քննարկուած են հայ-ուրուկուէյական յարաբերութիւններու հետագայ զարգացման ուղիները, ինչպէս նաեւ շրջանային եւ մարդասիրական հարցեր:
Մասնաւորապէս անդրադարձ կատարուած է Ազրպէյճանի մէջ ապօրինի պահուող հայ ռազմագերիներու եւ քաղաքային անձերու հարցին` ընդգծելով անոնց անյապաղ վերադարձի անհրաժեշտութիւնը եւ միջազգային իրաւունքի կանոններու պահպանման կարեւորութիւնը:
Անդրադարձ կատարուած է նաեւ Հայաստանի ներքին եւ արտաքին մարտահրաւէրներուն: Կարեւոր նկատուած է միջխորհրդարանական բարեկամական խումբերու միջեւ աշխուժ համագործակցութիւնը` երկու երկիրներու յարաբերութիւնները նոր մակարդակի բարձրացնելու նպատակով:
