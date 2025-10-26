İnceledik, ince eledik: Lev Tolstoy’dan dev Tolstoy’a

Ayfer Feriha Nujen “Benim hayatım bir çıkmazdaydı. Nefes alabiliyordum, yiyebiliyordum, içebiliyordum, uyuyabiliyordum ama gerçekten yaşadığım söylenemezdi çünkü insani isteklerimi tatmin edecek hiçbir şey göremiyordum” Lev Nikolayeviç Tolstoy , 9 Eylül 1828’de Rusya’nın Tula eyaletindeki Yasnaya Polyana malikânesinde dünyaya geldi. Henüz iki yaşındayken annesini, dokuz yaşındayken de babasını kaybetmesi, onun hayata trajik bir pencereden bakmasında belirleyici oldu. Bu erken kayıplar, Tolstoy’un eserlerinde sıklıkla işlediği “ölüm” ve “yaşamın anlamı” temalarının tohumlarını attı. 16 yaşında Kazan Üniversitesi’ne kaydolan Tolstoy, üniversitenin katı müfredatı ve “formaliteye dayalı” eğitim sistemi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı. Kendi kendine öğrenme konusundaki ısrarı, resmi eğitime duyduğu güvensizliğin erken bir işaretiydi. Bu dönemde Rousseau ‘nun eserleriyle tanışması, Tolstoy’un düşünce dünyasında devrim yarattı. Rousseau’nun “doğal insan” idealine ve “uygarlık” eleştirisine duyduğu hayranlık, yaşamı boyunca sürecek olan kurumsal otoriteye şüpheci yaklaşımının da temellerini attı. 1851’de Kafkasya’ya giden Tolstoy, orduya katıldı. Kafkasya’daki doğal yaşam ve dağlı halkların sade varoluşu onu derinden etkiledi. Askerlik deneyimi, onun “kahramanlık” idealleri ile “savaşın gerçek yüzü” arasındaki çelişkileri görmesini sağladı. Kırım Savaşı’na subay olarak katılması, Tolstoy’un savaş karşıtı duruşunun da temelini oluşturdu. Gözlemleri, “dünyanın içinde ne varmış”, ona bunu dosdoğru gösterdi. Zaten Tolstoy’un edebi yeteneği, insan psikolojisinin en ince ayrıntılarını yakalama kapasitesinde yatıyordu. Gözlem yeteneğini gelişmesiyle bu kapasitesi elbette daha da genişlemişti. Sanki artık dünyaya bakarken, dünyadan daha büyük gözleri varmış gibiydi. Belki de bu yüzden, o, karakterlerini yargılamaktan kaçınır, onların içsel çatışmalarını ve ahlaki ikilemlerini olduğu gibi yazardı. “Savaş ve Barış”ta, “Tarihi anlamak için büyük adamlara değil, sıradan insanların günlük yaşamlarına bakmalıyız” diyerek, tarih anlayışında devrimci bir perspektif sundu böylece. Görmek için bakmak lazım çünkü. Romanlarındaki karakterler – Andrey Bolkonski ‘nin trajik arayışı, Pierre Bezukhov ‘un spiritüel yolculuğu, Anna Karenina ‘nın yasak aşkı- insan varoluşunun evrensel temalarını somutlaştıran karakterler olmuştur bu nedenle. Tolstoy, bu karakterler aracılığıyla özgür irade, ahlaki sorumluluk ve toplumsal normların tek tek insanların üzerindeki etkisi gibi temel soruları irdelemiştir. Laf ola beri gele, var mı artık böyle yazabilen birileri? Ara, belki bulursun! “Anna Karenina”, Tolstoy’un edebi gücünün doruğunu temsil eder. Yasak aşk hikâyelerini herkes sever! Romanın açılış cümlesi “Bütün mutlu aileler birbirine benzer; her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır”, bu cümle yek başına bile bir roman eder; evlilik ve toplum üzerine derin bir gözlemi ifade eder. Anna’nın trajedisi, bireyin toplumsal kurallarla çatışmasının ve bu çatışmanın bedelinin bir portresidir. Ancak Tolstoy, Anna’nın hikâyesini anlatırken, aynı zamanda Levin karakteri üzerinden kendi arayışını da betimler. Ah bu mutsuz evlilikler… Levin’in toprak sahipliği, evliliği ve nihayetinde manevi aydınlanması, Tolstoy’un kendi yaşamındaki gelişmelerle paralellik gösterir. Levin’in “Neden yaşıyorum? Hayatımın anlamı nedir?” soruları, Tolstoy’un kendi varoluşsal krizinin yankısıdır. 1870’lerin sonuna doğru Tolstoy, derin bir manevi bunalımın eşiğine geldi. Edebi başarı, aile mutluluğu ve maddi refah, onun temel sorularına cevap vermekte yetersiz kalıyordu. “İtiraflarım” adlı eserinde bu dönemi şöyle anlatır: “Benim hayatım bir çıkmazdaydı. Nefes alabiliyordum, yiyebiliyordum, içebiliyordum, uyuyabiliyordum ama gerçekten yaşadığım söylenemezdi çünkü insani isteklerimi tatmin edecek hiçbir şey göremiyordum.” Bu kriz, Tolstoy’un intiharı ciddi bir seçenek olarak düşünmesine kadar vardı. Bu varoluşsal boşluk, onu geleneksel Hıristiyanlık inancını ve kilise doktrinlerini kökten sorgulamaya itti. “Her şeyim var, huzurum yok!” Benim de ilk gençliğim nerdeyse bu duygularla geçip birden şekillendi. Bu süreci yaşamış olmak, ilk günlerdeki gibi değil belki ama şimdi benim için bir bilseniz ne tatlı… Tolstoy’un manevi arayışı, onu İncil’in temel öğretilerini yeniden yorumlamaya yöneltti. Özellikle “Dağdaki Vaaz”da ifade edilen ilkeler -şiddetsizlik, yalınlık, alçakgönüllülük- onun etik sisteminin temel taşları oldu. Kilisenin resmi doktrinlerini reddederek, İsa’nın öğretilerinin radikal bir yorumunu geliştirdi. Tolstoy, kilisenin servet biriktirmesini, devletle iş birliği yapmasını ve şiddeti meşrulaştırmasını eleştirdi. Bugün bizim de en büyük şikâyetimiz bunlar gibi şeyler, değil mi? Ona göre gerçek Hıristiyanlık, “dünyevi krallıklar” kurmak değil, bireyin içsel dönüşümüyle toplumsal değişimi başlatmaktı. Bu görüşler, Ortodoks Kilisesi’ni rahatsız etti ve 1901’de aforoz edilmesine yol açtı. Tolstoy’un felsefesi, “şiddet karşıtı anarşizm” olarak tanımlanabilecek bir düşünce sistemine evrildi. “Tanrı’nın Egemenliği İçinizdedir” -her çeviren de kafasına göre çevirmekte!- adlı eserinde, “Devlet şiddet demektir; şiddet ise Hıristiyan öğretisiyle bağdaşmaz” diyerek, devlet otoritesini, askerliği ve vergilendirmeyi reddetti. Tolstoy’un muhafazakâr çevrelerce sahiplenilmesindeki ironi, onun geleneksel dini kurumlara yönelttiği kökten eleştirilerle doğrudan çelişmesidir. Muhafazakârlar genellikle Tolstoy’un aile değerlerine, geleneksel kırsal yaşam idealine ve modernitenin yozlaştırıcı etkilerine yönelik eleştirilerine sempati duyarlar. Ancak onun devlet, kilise ve mülkiyet karşıtı görüşleri, muhafazakâr ideolojinin temel dayanaklarıyla uzlaşmaz bir çelişki içindedir. Kul bilmese de olur, Allah biliyor ya; Tolstoy da bu nedenle sansürlenmekten payına düşeni almıştır. O, hiçbir dogmayı sorgusuz kabul etmemiş, hiçbir otoriteyi mutlak olarak görmemiştir. Bu anlamda Tolstoy, gerçek muhafazakârlığın -yani insan ruhunun derinliklerini ve geleneksel bilgeliği korumanın- aslında radikal bir özgürlük arayışı gerektirdiğini gösterir. Onun muhafazakâr çevrelerce okunması ve benimsenmesi, Tolstoy’un düşüncesindeki derin gerilimleri anlamak açısından önemlidir. Muhafazakârlar, Tolstoy’da modernitenin yıkıcı etkilerine karşı bir panzehir bulurlar. Ancak Tolstoy’u okumak, her okuyucuyu -ister muhafazakâr ister radikal olsun- kendi inançlarını ve yaşam tarzlarını kökten sorgulamaya davet eder. Yanı sıra her sakallı hacı değildir. Tolstoy’un büyüklüğü, nihai çözümlere ulaşmış olmasında ve samimi ve cesur arayışında yatar. O, “Kendini değiştirmek, dünyayı değiştirmenin en etkili yoludur” diyerek, bireyin içsel dönüşümünün toplumsal değişimdeki merkezi rolünü vurgular. Tolstoy’un kendi içinden metinlerinin içine gömdüğü o sıkıntının açılımları, yaşamı boyunca sürdürdüğü diyalektik hareketlerde saklı kalmıştır: Geleneğe saygı duyan ama onu kölece taklit etmeyen, radikal değişim isteyen ama şiddeti reddeden, bireyin özgürlüğüne inanan ama bencilliği eleştiren bir denge ve aristokratik kökenleri ile ahlaki mükemmellik arayışı arasında sıkışıp kalmış bir ruhun arayışı… Bu arayış, insan olmanın anlamını keşfetme çabasının herkesi ilgilendiren ve zaman ötesi bir ifadedir. Tolstoy’un her satırı içsel itiraflarından başka bir şey olmadığı gibi, onun hayatını şekillendiren temel gerilimlerin ortak kaynağıdır da. Tolstoy’un aile yaşamı, öğretileri ile kişisel pratiği arasındaki uçurumu gözler önüne serer. Anna Karenina’da evlilik kurumunu derinlemesine irdelemesine ve kendi aile hayatında geleneksel değerleri sürdürmesine rağmen, günlüklerinde ve mektuplarında evliliğe dair derin bir hoşnutsuzluğu ifade etmiştir. Eşi Sofya Andreyevna ile olan ilişkisi, sevgi ve çatışma, bağlılık ve özgürlük arayışı arasında gidip gelen ama yerini bir türlü bulamayışa benzer. Tolstoy’un mülkiyet ve servet karşıtı görüşleri, onun en radikal ve tutarlı duruşlarından biridir. “İnsan Ne ile Yaşar?” adlı hikâyesinde, “En büyük zenginlik, azla yetinmeyi bilmektir” diyerek, maddi sadeliği yüceltmez, bu bir ter ediştir aslında her şeyi. Kendi hayatında da bu ilkeyi uygulamaya çalışmış, aristokratik ayrıcalıklarından vazgeçmeye, tarlalarda köylülerle birlikte çalışmaya ve basit bir yaşam sürmeye çabalamıştır. Şimdi hemen koşup aynaya bakacağım, bu Tolstoy mu yoksa ben miyim? Fakat sonunda, 28 Ekim 1910 gecesi, 82 yaşındaki Tolstoy, Yasnaya Polyana’dan sessizce ayrıldı. Bu kaçış, yıllardır süren içsel çatışmanın nihai dışavurumuydu. Günlüğüne, “Benim gibi yaşarken ölmek imkânsız. Artık bu lüks hayata son vermeliyim” diye yazmıştı. Tolstoy’un amacı, inzivaya çekilebileceği ve sade bir hayat sürebileceği bir yer bulmaktı. Ancak yolculuk sırasında zatürreye (pnömoni) yakalandı ve Astapovo tren istasyonunda inmek zorunda kaldı. Son günlerini, küçük bir istasyon şefinin evinde geçirdi. Tolstoy, 20 Kasım 1910’da hayata gözlerini yumdu. Ölümü, tıpkı yaşamı gibi, çelişkilerle doluydu: Modern dünyanın tüm imkânlarına rağmen sade bir yaşam arayan bir adam, teknolojinin simgesi olan bir tren istasyonunda ölmüştü. Cenazesi, hiçbir dini tören yapılmadan, Yasnaya Polyana’da çocukluğunda kardeşiyle “yeşil değnek” sırrını aradığı yere defnedildi. Lev Tolstoy, evinden kaçtığı gece belki de bir deve dönüşmüştü. Evine sığamayacak kadar büyük bir deve. T24