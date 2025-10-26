Casusluk soruşturması! Necati Özkan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı

Hakkında ‘casusluk’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Necati Özkan’ın ifadesi ortaya çıktı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, Necati Özkan, Merdan Yanardağ, Melih Geçek, ve Hüseyin Gün’ün de ifadesi alındı. Soruşturma kapsamında ifade veren Necati Özkan’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. ‘WİCKR İSİMLİ UYGULAMAYI KULLANMADIM’ Özkan savcılık ifadesinde, “Hüseyin Gün’ü 2019 yılında tanıdım. 2019 yılında 2 seçim yapıldı. Biz ilk seçimi kazandıktan sonrasında ismini hatırlamadığım bir yakınım bana Gün’ün benimle görüşmek istediğini söyledi. Bana yurt dışında teknoloji üzerine şirketi olan başarılı bir iş adamı olarak tanıttı. Ben de yakınımı kıramadığım için kendisine ilk seçimden sonra ikinci seçime yaklaşık 5-10 gün kala randevu verdim. Ben hayatım boyunca ‘Wickr’ isimli uygulamayı kullanmadım. ‘Bluestar81 – Necati’ isimli kullanıcı ben değilim. Gün’ün beyanlarını kabul etmiyorum. Mesaj içerikleri ile ilgili bir bilgim yoktur. Bu içeriklerin daha sonra oluşturulduğunu düşünüyorum. Çünkü göstermiş olduğunuz mesaj kaydında tarih bilgisi bulunmamaktadır. Ben bu mesajlaşmaların tarafı değilim. Necati Özkan’a Hüseyin Gün ile olduğu iddia edilen, ‘Umarım, İmamoğlu’nun dün açıkladığı politikaları bir yükseltici (amplifikatör) olarak duyuracak bir gazeteci ağınız vardır. Üzgünüm ki, İmamoğlu’nun politika açıklamaları hakkında olması gereken düzeyde sahiplenme, yankı ve muhafazakar etkileşimleri göremiyoruz. Bu destek eksikliğinin nedeni dijital ordunuzun devreye girmemiş olmasıdır. 150.000 gönüllüden oluşan bir dijital ordunuz var ama doğru şekilde kullanılmıyorlar” dedi. ‘İBB’NİN 150.000 KİŞİLİK GÖNÜLLÜDEN OLUŞAN DİJİTAL ORDUSU OLDUĞU GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR’ Onları harekete geçirin veya en azından bu 150.000 kişilik grup içindeki belirlenmiş kilit kanaat önderlerini aktif hale getirin’ şeklindeki mesajlaşmaları sorulduğunda Özkan cevaben, “Ben Wickr isimli uygulamayı kullanmadım. Mesaj içerikleri ile ilgili bir bilgim yoktur. Bu içeriklerin daha sonra oluşturulduğunu düşünüyorum. Çünkü mesaj içeriklerinde bahsi geçen uygulamalar hayata geçmemiştir. Bu mesaj gelmiş olsa ve ben Hüseyin Gün’e itibar ediyor olsaydım bu uygulamalar hayata geçerdi, bu kayıtlar daha sonra oluşturulmuş asılsız kayıtlardır. İBB’nin 150.000 kişilik gönüllüden oluşan bir dijital ordusu olduğu da gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle bir dijital ordu yoktur” dedi. ‘DİJİTAL İSTİHBARAT TERİMİNİN NE OLDUĞU İLE İLGİLİ BİR BİLGİM YOK’ Hüseyin Gün’den ele geçirilen dijital materyal incelemesinde tespit edilen ifadelerin sorusuna cevap veren Özkan, “İyi Parti’nin dijital sorumlusu Taylan Yıldız, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu aracılığıyla, sosyal medyada B.Y.’yi ‘Kürdistan’ ve ‘Ekümenik’ konularında sıkıştırmak için daha aktif olmalı. B.Y. bariz hatalarına rağmen serbestçe geçerken, İmamoğlu her fırsatta saldırıya uğruyor. Bu durum Millet İttifakı’nın sosyal medya organizasyonunda güçsüzlüğünü gösteriyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca kullanılmak üzere bugünkü günlük raporda bazı öneriler sunacağız. Bilgi için Ordu Valisi ve VIP olayı henüz sönmedi. Bu konu hala çok fazla ilgi çekiyor. İmamoğlu ve kampanya ekibi ise çok tepkisel hareket ediyor. Çünkü mesajda bahsi geçen öneriler fiiliyata geçmemiştir. Geçmiş olsaydı mesajların gerçek olduğunu düşünebilirdik. İçerikte geçen dijital istihbarat teriminin ne olduğu ile ilgili bir bilgim yoktur” şeklinde konuştu. ‘RAPORLARI ALIP İMAMOĞLU’NA İLETTİĞİM YALANDIR’ Özkan ifadesinin devamında, “Seher Alaçan’ı tanımıyorum. Hüseyin Gün’ün manevi annesi olup olmadığını bilmiyorum. Kendisi ile bir kez Ekrem Başkan ile birlikte, bir kez de Hüseyin ile birlikte ofisime geldiğinde görüşmüştük. Ben Hüseyin’in ortaklarının olduğunu bilmiyorum. İlk defa duydum. Dolayısıyla ortaklarının ne iş yaptığını bilmiyorum. Hüseyin’in bana bundan bahsettiğine dair beyanlarını kabul etmiyorum. Sunuma kadar zaten ücretlik konu olmadı. Sunumdan sonra da zaten yüksek bir ücret talep ettiği için birlikte çalışmadık. Ben Hüseyin’e İBB veri tabanı ile ilgili hiçbir soru sormadım. Ben hayatımda Osint Darkweb diye bir şey duymadım. İBB veri tabanı ile ilgili Hüseyin ile aramızda bir görüşme geçmedi. Benim Hüseyin Gün’ün beyan ettiği gibi kendisinden raporları alıp Ekrem İmamoğlu’na ilettiğim hususu yalandır. Yine ifademde bahsettiğim üzere ‘Wickr’ programını zaten hiç kullanmadım. Ekrem İmamoğlu’nun yol haritasının Aaron Barr isimli şahıs tarafından oluşturulduğu, Hüseyin Gün tarafından bunun bana iletildiği, benim de Ekrem İmamoğlu’na ulaştırdığım hususu yalandır. Hüseyin Gün’ün aleyhime olan hiçbir beyanını kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı. Milliyet Gazetesi