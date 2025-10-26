“Beni saçlarımdan yakala Nikolay Mihailoviç”

İbrahim Dizman Türkçede Nikos Kazancakis’i en çok Zorba romanı ile tanımıştık ama bana kalırsa onun asıl başyapıtı anılarını içeren El Greco’ya Mektuplar’dır 19. yüzyılın son çeyreğinde başlayıp 20. yüzyılda süren hayatlar, konforlu ve teknolojik aygıtlarla tutsak alınmış şimdiki zamandan baktığımızda kolay kavrayabileceğimiz türden değildir. Günümüzde toplum, birey ve yaşam ilişkisi, önceki yüzyıla göre bambaşkadır çünkü. O dönemin yazarları, şairleri, politikacıları dünyaya başka türden bir heyecanla, merakla bakmışlar, hayatı da o merak ve heyecanın peşi sıra yaşamışlardır. İhtilaller, darbeler, savaşlar, büyük serüvenler, toplumsal altüst oluşlar, ulusal davalar maceracı ruhlarını körüklemiş ve olağanüstü yaşamlara neden olmuştur. Onların birer roman kahramanı gibi, dudak uçuklatan yaşantılarına bakınca şaşırmamak ve birden çok hayatı iç içe nasıl yaşadıklarını düşünmemek elde değil. Onlardan biri Yunan yazar, felsefeci Nikos Kazancakis’tir. Türkçede en çok Zorba romanıyla tanıdığımız ama aslında büyük bir yaşamın kendisi olan Kazancakis! Bugün onun ölüm yıldönümü. 1957’nin 26 Ekim’inde hayata veda etmişti. Kazancakis, 1883’te Girit’te doğmuş. Tam zamanında! Avrupa kıtasını bir ateş çemberi gibi saran, yakıp kavuran milliyetçilik, Akdeniz’in bu sıcak adasını da tutuşturmakta gecikmemişti. Girit’te altmış yıldır süren bir isyan geçmişi vardı. Adayı sarıp sarmalayan bu durum elbette Kazancakis’i de etkileyecekti. Henüz on dört yaşındayken kulaktan kulağa aktarılan milis mücadeleleri, Rum-Türk çekişmesinin sıcak çatışmaya doğru evrilmesi, geleceğin yazarının dünyasını belirleyen gelişmeler olarak not edilebilir. Başka bir deyişle milliyetçiliğin coşkulu dünyasına katılması işten bile değildi. Ancak onu bu faaliyetlerin içinde değil, on dokuz yaşında, hukuk öğrenimi için Atina’ya giderken görürüz. Atina’ya, Akdeniz uygarlığının, köklü Girit kültürünün milliyetçilikle yoğurarak oluşturduğu bir zihin dünyası ile gelen Nikos Kazancakis hukuk öğrenimi süresince, belki geldiği coğrafyanın etkisiyle felsefeye merak sarmıştı. Hukukun soğuk labirentlerinde dolaşmaktansa felsefenin soyut ama heyecanlı sokaklarında dolaşmaktan mutlu olacağını anlayınca okulunu bitirir bitirmez Paris’e gitti. Balkan Savaşları başladığında, konfor ve teknolojiyle tutsak edilmiş günümüz insanın anlayamayacağı bir karar alır hukukçu ve felsefeci Nikos Kazancakis: savaşa katılacaktır. Yunan ordusuna gönüllü yazılır. Bu savaşın onda önemli zihinsel dönüşümler yarattığını, sonraki yıllarında yazdığı romanlarına yansıdığını söyleyebiliriz. Acının ve masumiyetin simgesi İsa Peygamber’i “bir insan” olarak ele aldığı romanı için şunları söyler: “Günaha Son Çağrı’yı yazdığım gündüz ve geceler boyunca, İsa ile birlikte Golgota Tepesi’ne çıkarken duyduğum dehşeti, hayatını ve ölürken çektiği acıları yaşarken duyduğum yoğunluğu, anlayışı ve sevgiyi başka hiçbir zaman duymadım. İçimi kemiren bu duyguları ve insanlığın büyük umudunu yazarken gözlerim dolu dolu oldu heyecandan.” Dünya ilk büyük savaşın alevleri içinde kavrulurken, Kazancakis, felsefenin açtığı yoldan yürüyerek, şair dostu Angelos Sikelianos ile Yunan kültür kalıtlarının izini sürdü, ülkesini karış karış gezdi. Savaşın içinde romantik bir duruş gibi düşünülebilir bu iki yıl süren gezi; ama o Kazancakis’tir işte. Nitekim birkaç yıl sonra Almanya’da sosyalizm kavramı ile tanışacak ve ülkesine bir Lenin hayranı olarak dönecektir. Dahası, 1940’lı yıllarda hiç umulmadık şekilde onu Yunanistan’ın bir sol partisinin lideri olarak görürüz bir süre. Kısa sürecektir bu macera. Çünkü onun askerleri militanlar değil, sözcüklerdir. Bütün bu yaşadıkları, felsefi altyapısı, Homeros’un yapıtları ile haşır neşir olması, onu yazınsal metinler üretmeye götürecektir sonraki yıllarında. Büyük maceralar büyük yaşam, büyük yapıtlara dönüşecektir. Türkçede onu en çok Zorba romanı ile tanımıştık ama bana kalırsa onun asıl başyapıtı anılarını içeren El Greco’ya Mektuplar’dır. Neredeyse her bir bölümü roman heyecanıyla akıp gider ve büyük bir hayatı gözler önüne serer. Beni en çok etkileyen bölümü ise Batum’da yaşadığı bir durumdur. Gürcistan’daki Rumları Yunanistan’a getirmekle görevli ekibin başıdır. Karadeniz’in bu uzak bölgesinde aç ve sefil haldedir gemilerin yolunu gözleyenler. Kazancakis orada yurttaşlarını taşıyabilmek amacıyla binbir güçlüğü aşmak için çırpınırken Barbara Nikolayevna adlı bir kadınla tanışır: “Asla daha güzel bir kadına rastlamadım Sadece güzel değil, sözlere sığmayan başka özellikleri daha vardı” diye tanımladığı Nikolayevna ile buluşmasını “tanrısal bir an” olarak not eder. Hintkamışlarıyla dolu bir bahçede baş başa şarap içerler. Barbara, gözlerini yarı yarıya kapatır ve birden, yazara, orada kullandığı adıyla seslenerek şöyle der: “Nikolay Mihailoviç, benimle birlikte kaçar mısın?” Kazancakis; ürperdim, benim söylemek isteyip de söyleyemediğim şeyi söylüyordu kadın, diye yazıyor anılarında. Barbara Nikolayevna devam eder: “Buradan uzaklara… Kocamdan bıktım, burada boğuluyor, bedenime acıyorum Nikolay Mihailoviç, acıyorum ona, gel gidelim!” Kazancakis, onu belinden kavrayıp birlikte kaçmalarından korkarak oturduğu sandalyeye sıkıca tutunur. Bir süre düşünür ve “Ya görev Barbara Nikolayevna? Benden kurtuluş bekleyen binlerce can?” Anılarında şöyle devam ediyor Kazancakis: “Kadın bir hareket yaptı, ipek kurdelesini başından çözdü, sarı saçları omuzlarına döküldü. İnatçı bir tavırla dudaklarını büzdü. Sonra alaylı bir eda ile ‘Görev’ dedi. ‘Yalnızca bir tek görev vardır, bunu benden öğrenmiş ol; mutluluğun elinden kaçmasına imkân bırakmaman; onu saçlarından yakalaman! Beni saçlarımdan yakala Nikolay Mihailoviç, bizi kimse görmüyor.’ Ben denize bakıyordum, içimde bütün şeytanlar boğuşmaktaydı; bir tek melek yoktu. Kader karşımda duruyor ve bekliyordu. Bir süre geçti ve kadın birden, solgun bir yüzle ayağa kalktı, ‘Geçti artık’ dedi, ‘hemen kabul etmedin, saçlarımdan yakalamadın, zararla kazancı ölçtün, artık geçti! Şimdi kabul etsen de ben etmem. Sağlıcakla kal Nikolay Mihailoviç.’ Bunları dedi ve buruk Ermeni şarabıyla dolu kadehi boşalttı.” Kazancakis, yıllar sonra bu yaşadığını El Greco’ya Mektuplar’da yazdıktan sonra bölümü şu cümlelerle bitiriyor: “Şimdi sanki binlerce yıl geçti aradan. Kocadım artık, sersefilim. Gözlerimi yumuyorum ve hintkamışları tekrar filizleniyor, Karadeniz şakaklarıma çarpıyor, Barbara Nikolayevna gelip karşımda duruyor, sandalyeye oturmak yerine, çakıllara bağdaş kuruyor; ona bakıyor, bakıyor ve düşünüyorum: Acaba o ilahi anda saçlarından yakalamamakla iyi ettim mi? İçimi çekiyor, kendi kendime diyorum ki: pişman değilim!” Kazancakis’in yaşamı, felsefi yolculuğunun temel taşını oluşturan Bergson’un zaman, insan ve bellek üzerine söylediklerinin bir izdüşümüdür. Zamanın insan bilincinde oluştuğunu, aslolanın bilinç ve bellek olduğunu vurgularcasına, Kazancakis kendi içindeki değişimlerle, bilincinin yaşamını yönlendirmesiyle geçirmiştir ömrünü. Nitekim mezar taşında yazanlar onun hayata bakışının en yalın final sözleridir: “Hiçbir şey ümit etmiyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum. Özgürüm.” T24