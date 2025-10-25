Rum mahkemesinden karar… İzmirli Simon’a 5 yıl

Ömer BİLGE Kıbrıs Rum mahkemesi, KKTC’de 1974 öncesi ‘Rum mülkleri’ üzerine lüks rezidanslar yapan İzmir Bergama doğumlu Yahudi kökenli işinsanı Simon Mistriel Aykut’u 5 yıl hapse mahkûm etti. 75 yaşındaki Aykut, geçen yıl haziran ayında İsrail’e gitmek üzere KKTC’den Kıbrıs Rum yönetimine geçtiği sırada tutuklanmıştı. LÜKS SİTELER KKTC’de 20 yıldır yaşayan ve aynı zamanda vatandaş da olan Aykut, İskele bölgesinde lüks siteleri ile tanınıyor. Rum yönetimi, Kıbrıs sorununda mülkiyet konularını son zamanlarda incelemeye almış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’de (AİHM) son dönemde KKTC’de emlak sektöründe faaliyet gösteren yabancıları hedef alarak tutuklama kampanyası başlatmıştı. SAVCILIKLA ANLAŞMA YAPTI Bir yıldan uzun süredir Rum cezaevinde tutulan Aykut aynı zamanda kanser hastası. Rum tarafı, bu süreçte Aykut’a 242 suçlamada bulundu. Aykut, Rum başsavcılığı ile anlaşma yaptı ve hakkındaki 40 suçlamayı kabul etti, karşılığında ise diğer suçlamalar geri çekildi. Aykut’un bir süre daha Rum cezaevinde kalması ve sağlık sorunları nedeniyle ilerleyen süreçte serbest bırakılması bekleniyor. Hürriyet Gazetesi