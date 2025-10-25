İsa Yahudi’ydi ‘out’ İsa Filistinliydi ‘in’

ABD başta olmak üzere Avrupa ve dünyanın birçok yerinde artık “İsa bir Filistinliydi” çıkışı daha çok taraftar buluyor. Soykırımcıların her bir sapkın mesajına karşılık sosyal medyada 17 Filistin yanlısı mesaj atılıyor. Ve geldiğimiz aşamada sadece soykırımcı İsrail rejimi değil ona açıkça destek veren ülkeler de insanlığın kara listesinde yer alıyor. Nitekim BM’nin son raporuna göre başta ABD olmak üzere 63 ülke, İsrail’in Gazze’deki barbar soykırımının başlamasında ve devam etmesinde her açıdan suç ortağı konumunda.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da sık sık dile getirdiği gibi Türkiye’nin desteğiyle sağlanan Gazze barış planı, şimdiden siyonistlerin kâbusuna dönüşmüş halde. Çünkü Türkiye’nin devreye girmesiyle rafa kaldırılan iki devletli çözüm yeniden hayata geçti.

***

Dolayısıyla soykırımcılardurumda.busıkışmışlıktan kaynaklanıyor. Yükselenküresel anti-siyonist dalgayı gören Trump bile Netanyahu’yudiye uyarmak zorundakalmış.Hâliyle soykırıma yeniden başlamaları köklerinin kazınmasına davetiye olur. Bu tür bir hamle,ndan sonrazirvesinde Arap ülkelerininaldığının yeniden küresel çapta devreye girmesine yol açacaktır. Yaniyeniden global bir trende dönüşecektir. Bu kez halklara devletler de destek verecektir.Hâsılı kelam, siyonistler için yolun sonu görünüyor. Dünya artık eski dünya değil. Yaya dakarşılaşacaklar. Çünkü sadece Müslümanlar, Budistler, solcular ve liberaller değil Hıristiyan dünya da artıkdiyerek siyonizmin “Filistin’i ve halkını inkâr eden”reddediyor.Dünyanın kahir ekseriyetidestekveriyor. Siyonistler ile suç ortağı siyonazilerne yapsalar da artık bu süreci durduramayacaktır.Gidişat bunu gösteriyor.

Sabah Gazetesi