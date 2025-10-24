Narlıkapı Vakfı’nın kiraladığı arazi tartışma yarattı

İşhan Erdinç

Narlıkapı Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı’na ait bir mülk, yönetim kurulu içerisinde krize neden oldu. Vakfın, Yedikule sahili tarafında bulunan arsasının, bir inşaat şirketince kafe olarak işletilmesi için kira sözleşmesi yapıldı. Ancak sözleşmede yer alan bazı maddeler ve tutar, yönetim kurulu üyeleri ve Ermeni toplumunun bazı kesimlerince tepkiyle karşılandı. Yap-işlet-devret modeliyle hazırlanan sözleşmenin, 18 yıl geçerli olması öngörülüyor. Sözleşme detaylarına göre, vakfın senelik 25 bin dolar gelir elde etmesi planlanıyor. Gazetemize açıklama yapan vakıf başkanı Herman Gürciyan, vakıf yönetim kurulunun kabul etmemesi halinde kiralamadan vazgeçileceğini ifade etti. Gürciyan’ın ifadesine göre 21 Ekim Salı günü, Gürciyan ile yönetim kurulu, sözleşmenin yeniden düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Fatih İmrahor İlyasbey Mahallesi, 1287 ada, 2 nolu parselde bulunan, vakfa ait arsa üzerinde yıllar önce iki katlı ahşap bir yapı bulunuyordu. Binanın yıkılmasının ardından arsa, atıl vaziyette duruyordu. Taşınmaz üzerinden gelir elde etmek amacıyla İstanbulcopia Nanoteknoloji ve İnşaat Sanayi Şirketi ile temas kuruldu. Yap-işlet-devret modeliyle hazırlanan sözleşmeye göre, arsa üzerinde aslına uygun bir şekilde bina inşa edilecek. İnşaatın tamamlanmasının ardından yapı 18 yıl boyunca anlaşma yapılan şirket tarafından, kafe olarak işletilecek. Sözleşme detaylarına göre, vakfın taşınmaz üzerinden yıllık elde edeceği kira geliri 25 bin dolar.

Hazırlanan sözleşme, Vakıf başkanı Gürciyan ve şirket arasında 18 Eylül’de imzalandı. Ancak sözleşme daha sonra vakıf başkanı Herman Gürciyan ile yönetim kurulu arasında gerilime neden oldu. Toplum içerisinde de vakıf başkanı Gürciyan’a yönelik, kiralama bedelinin düşük olduğuna ilişkin eleştiriler yöneltildi. Gürciyan’ın, yönetim kurulundan bazı kişiler ile tartışma yaşadığı; anlaşma yapılan şirket ile şahsen görüşme yapıp sözleşmeyi de imzaladığı iddia edildi.

“Noter huzurunda imzalanmadı”

Agos’a açıklama yapan Narlıkapı Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı Başkanı Herman Gürciyan, noter huzurunda imzalanmadığı için sözleşmenin yürürlüğe girmediğini, yönetim kurulu içerisinde kiralama işlemine ilişkin görüşmeler yapıldığını söyledi. Gürciyan, “Sözleşmede belirtilen 18 yıllık süre bittikten sonra mülk, inşa edildiği gibi bize geri verilecek. Mülkü Narlıkapı Vakfı’na kazandırmak istiyorum” dedi.

Gürciyan, şunları söyledi:

“18 Eylül’de imzalanan sözleşme, taraflar arasında iyi niyet göstergesi olarak imzalandı ancak kesinlikle yürürlükte değildir. Sözleşmenin geçerli olması için noter huzurunda imzalanması gerekiyor. Yönetim kurulumuz içerisinde, sözleşmenin detaylarını konuşuyoruz. Bir kişi bile kabul etmezse, sözleşme yapılmayacak. Arkadaşlarımızın fikirlerini alıyorum, eksik gördükleri ya da değiştirilmesi gereken maddeler olduğunu belirttikleri takdirde sözleşmede değişiklik yapılabilecek. Yeni bir sözleşme de hazırlanabilir. Vakıf yönetim kurulunun karar defterinde, başkan olarak görüşme yapabilme yetkim var. Alınmış bir karar var. Ancak benim tek başıma sözleşme imzalama yetkim yok. Sözleşme yaptığımız şirket, kafe sektöründe faaliyet gösteriyor. Yönetim kurulumuz, belirtilen kira bedelini düşük görürse rakam arttırılabilir; hiç istemezler ise sözleşmeden tamamen vazgeçilecek. Burada yönetim kurulundan bir kişinin kararı bile benim için önemli. Toplumun aleyhine bir kararsa eleştirsinler. Ancak toplum yararına ise, vakıf yönetim kurulu içerisinde alınan kararlara karışılmasın. Kiraya verdikten sonra fakirler kollarının bütçesini arttırırız. Sözleşme yapmayın diyenler var, peki bu bütçe açıklarını nasıl kapatacağız? Esas sözleşme yapıldıktan sonra buradan elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi birey ve öğrenciler için kullanılacak. Karar defterine bunu ekleyeceğim.”

Vakıf yönetim kurulu, 21 Ekim Salı akşamı sözleşmeye dair toplandı. Vakıf başkanı Gürciyan, Agos’a yeni bir açıklama yaparak, yönetim kurulu ile ortak paydada buluştuklarını söyledi. Toplantının verimli geçtiğini ve kararın oybirliğiyle alındığını söyleyen Gürciyan, avukatlara danışılarak sözleşmenin yeniden düzenleneceğini ifade etti.

Agos