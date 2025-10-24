hangardz ‘Yüreğim Dağlardadır’ı oynadı: Ermeniceyi yaşatıyorlar

Antranik Bakırcıoğlu

William Saroyan’ın ‘Yüreğim Dağlardadır’ oyununu, 18 Ekim’de Dadyan Ermeni Okulu Dikran Gülmezgil Sahnesi’nde Ermenice sahneleyen hangardz, izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

hangardz, “Yüreğim Dağlardadır”ın son sezonunun ilk oyununu, 18 Ekim Cumartesi günü Bakırköy’deki Özel Dadyan Ermeni Okulu’ndaki Dikran Gülmezgil Sahnesi’nde oynadı.

William Saroyan’ın “Yüreğim Dağlardadır” isimli tiyatro oyununu sergileyen hangardz tiyatro grubu, seyirci tarafından büyük bir ilgi gördü.

Ermenice sergilenen oyuna, Başepiskopos Aram Ateşyan, oyuncu Boğos Çalgıcıoğlu, Ari ve Ayk Haddeciyan, sinema ve tiyatro eleştirmeni Erdoğan Mitrani ve çok sayıda oyuncu ile izleyici katıldı.

İzleyicilerin uzun süre ayakta alkışladığı oyun sonrası, fuaye salonunda konuşmalar yapıldı.

Başepiskopos Aram Ateşyan, Marmara gazetesinin genel yayın yönetmeni ve 6 Eylül’de yaşamını yitiren Rober Haddeciyan’ın, oyunun çevirisine verdiği katkı ve emeğe değindi.

Oyunu çok kıymetli bulduğunu söyleyen Ateşyan, “Ermeniceyi bu kadar güzel kullanıp sergiledikleri için hangardz’ı kutluyorum” dedi. Marmara gazetesi eski genel yayın yönetmeni Rober Hadddeciyan’a bu kıymetli eseri, usta bir biçimde çevirdiği için de gönülden teşekkürlerini sundu.

“Ermeniceyi yaşatıyorlar”

Daha sonra söz alan Erdoğan Mitrani de, oyunu ve göç temasını ele alarak, hangardz’ın değerli bir iş yaparak Ermeniceyi yaşattığını belirtti.

Mitrani, Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nin de 2024 yılında hangardz’ı, 31. Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Tiyatro Ödülleri kapsamında Özel Ödül’e layık gördüklerini paylaştı.

Mitrani ayrıca Türk tiyatrosunun temelinin Ermeni tiyatrosuna dayandığını ifade etti.

Oyuncu Boğos Çalgıcıoğlu da, “hangardz’ın ne kadar değerli bir iş yaptığını bugün bir kez daha gördük. Ermeni tiyatrosu Türkiye’de ölmemiş, hâlâ var. hangardz bunu yaşatıyor. Tüm ekibe ve yönetmenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kokteylin ardından etkinlik sona erdi.

hangardz hakkında

Bir grup Ermeni tiyatrocu genç, 2018 yılında bir araya gelerek hangardz tiyatro grubunu oluşturdu.

Yedi yıllık kariyerlerinde 100’e yakın oyun oynayan hangardz, “Yüreğim Dağlardadır, Mer Çunetsadzı İrarmov Kıdnenk (Bizde Olmayanı Birbirimizde Bulalım) ve Kantsı dijital oyunu sergiledi.

hangardz, Yüreğim Dağlardadır oyununun son sezonunu oynuyor.

Yüreğim Dağlardadır oyununu, 2023 yılının Nisan ayından beridir İstanbul’un çeşitli sahneleri başta olmak üzere, Diyarbakır’da gerçekleşen Amed Tiyatro Festivali’nde de sahneledi.

hangardz, 2024 Temmuz ayında Ermenistan’a turne düzenleyerek, oyunu Ermenice olarak sahnelemişti.

Tiyatro grubu, 27 Kasım’da Ermenistan’da düzenlenecek olan Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında “Gabriel Sundukyan National Academic Theatre” sahnesinde, 3 Aralık’ta da İstanbul Moda Sahnesi’nde son oyunlarını sergileyecek.

Bu iki oyunun ardından Yüreğim Dağlardadır, sahnelere veda edecek.

Yüreğim Dağlardadır’ın hikâyesi

Ermeni kökenli Amerikalı bir yazar, oyun yazarı ve kısa öykü ustası William Saroyan’ın Yüreğim Dağlardadır eseri, insanın iç dünyasında filizlenen umutları, yoksulluk içinde bile tükenmeyen sevgiyi ve geçmişe duyulan özlemi şiirsel bir dille anlatır.

Hikâye, 1914 yılında California’nın Fresno kentinde geçer. Göçmenlerin, hayallerin ve yoksulluğun iç içe geçtiği bir mahallede, küçük Johnny ve ailesi yaşam mücadelesi verir. Günleri sıradan ve sessizdir. Ta ki bir gün evlerine, elinde borazanı ve yüzünde hüzünle karışık bir tebessümle İskoç ozanı Jasper McGregor gelene dek.

“Yüreğim dağlardadır” der McGregor. Çünkü yüreği, uzaklardaki dağlarda özlemin, yalnızlığın ve özgürlüğün simgesinde kalmıştır. McGregor’ın gelişi, evdeki sessizliği dönüştürür. Yoksulluğun ağırlığı bir anda hafifler. Çünkü Saroyan’ın evreninde maddi yoksunluk, insanın iç zenginliğini gölgeleyemez.

Johnny’nin gözlerinde bir hayalin kıvılcımı yanar; sanatın ve dostluğun en yoksul evleri bile ısıtabileceğini fark ederiz. Saroyan bu oyunda, insanın içindeki iyilik ve dayanışmayı, çocuk bakışının saflığıyla birleştirir. Dili sade ama derindir; mizahın ince ipliğinden tutarak hüznü anlatır.

Agos