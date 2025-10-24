Eçmiadzin’den kınama: Paşinyan’ın katılacağı ayin, kiliseyi bölmeye yönelik girişimdir

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Yüksek Ruhani Kurulu, görevden aldığı Rahip Aram Asatryan’ın Başbakan Nikol Paşinyan’la birlikte pazar günü düzenlemeyi planladığı ayini “anti-kilise girişimi” olarak niteledi. Eçmiadzin, halkı “yasa dışı” dini törenleri kınamaya ve kilise düzenine bağlı kalmaya çağırdı.

Civilnet’ten Siranush Adamyan haberine göre, Ermeni Apostolik Kilisesi’nin Yüksek Ruhani Kurulu, Hovhannavank Manastırı’nın kilisenin 21 Ekim’de görevden aldığı ruhani lideri Rahip Ter Aram Asatryan’ın önderliğinde, Başbakan Nikol Paşinyan’ın katılımıyla pazar günü yapılması planlanan ayini kınayan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Tüm Ermeniler Katolikosu II. Karekin’in talimatı Eçmiadzin özel komisyonunun kararıyla Rahip Aram 21 Ekim’de görevden alındığı belirtilirken, “Kilise düzenine geri dönmesi için tüm olasılıklar tükenmiş, kendisine herhangi bir dini ayin gerçekleştirmesi yasaklanmış ve 23 Ekim’e kadar Hovhannavank’ın anahtarlarını teslim etmesi, ayrıca 15 Ocak 2026’ya kadar kendisine tahsis edilen konutu boşaltması talep edilmiştir” denildi.

Kurulun bildirdiğine göre, Rahip Asatryan, Ana Makam’ın yasal taleplerini reddetti ve kiliseden ayrılmayı kabul etmedi. Bu durum ise “kilise düzenine ağır ihlal” olarak nitelendirildi.

Eçmiadzin’den yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Başbakanın desteğiyle Hovhannavank’ta ‘Kutsal Ayin’ adı altında etkinlik düzenleme girişimi kesinlikle kınanmalıdır. Bu, iktidar partisinin lideri tarafından kiliseyi bölmeye yönelik yeni bir girişimdir yasa dışı ve anti-kilise düşüncesidir.”

Eçmiadzin, kiliselerin ve manastırların Ermeni Apostolik Kutsal Kilisesi’ne ait olduğunu ve bu mekânlarda dini tören yapma hakkının yalnızca kiliseye ait bulunduğunu vurguladı. Kurul, kolluk kuvvetlerine “yasa dışı” ayini engelleme ve Hovhannavank’ta görev yapan rahiplerin normal hizmetlerini sürdürmelerini sağlama çağrısı yaptı.

Rahip Aram Asatryan görevden alınmasının ardından kararı tanımadığını ve pazar günü ayin düzenleyeceğini açıkladı.

Ne olmuştu?

Rahip Aram Asatryan, 16 Eylül’de Kamu Televizyonu stüdyosunda verdiği röportajda “2021 yılındaki muhalefet gösterilerine kendi isteğim dışında katıldım” ifadelerini kullanmıştı. Rahibin bu açıklaması sonrası, 10 ruhaninin evinde arama yapılmış ve gözaltına alınmışlardı. Tutuklananlar arasında Tüm Dünya Ermenileri Katolosu II. Karekin’in de yeğeni olan Piskopos Mıgırdiç Proşyan da vardı.

Gözaltılar sonrası Piskopos Proşyan ve Rahip Garegin Arsenyan tutuklandı. Rahip Aram Asatryan’a gözaltılar hakkında bilgisi olup olmadığı sorulduğunda , herhangi bir bilgiye sahip olmadığını, kendi evinde arama yapılmadığını söylemişti. Ancak daha sonra Rahip Aram Asatryan, Eçmiadzin tarafından tüm görevlerinden tardedilmişti.

Agos