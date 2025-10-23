Tarsus, Adana ve Hatay’da bir asır sonra Rum Ortodoks Metropolitliği kurulacak

Marta Sömek

Patrik Vekili Archimandrite Pavlus Orduluoğlu, Antakya ve Tüm Doğu Rum Patriği 10. Yuhanna’nın riyasetinde, 13 Ekim’de toplanan Kutsal Antakya Kilisesi Sen Sinod Meclisi üyelerinin aldığı kararla, Tarsus, Adana ve Hatay bölgelerine Metropolit olarak atanacak. 100 yıl sonra yeniden Metropolitlik kurulmasına dair verilen tarihi kararın ayrıntılarını Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil’den dinledik.

Rum Ortodoks Patrik Vekili Archimandrite Pavlus Orduluoğlu’nun, Türkiye’nin Tarsus, Adana ve Hatay bölgelerine Metropolit olarak atanmasına karar verildi. Bu karar ile 100 yılın ardından bölgede yeniden Metropolitlik kurulmuş olacak.

Kutsal Antakya Kilisesi Sen Sinod Meclisi üyeleri tarafından verilen tarihi karar ile Pavlus Orduluoğlu’na “Tarsus Episkoposu” ünvanı da verildi.

Patrik Vekili Pavlus Orduluoğlu

Orduluoğlu, 100 yıldır Rum Ortodoks Metropolitinin bulunmadığı bölgede, atanması sonrası kiliselerde dini hizmet verecek.

Kararın detaylarına ilişkin Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil ile konuştuk.

Hurigil, gazetemiz ile şu bilgileri paylaştı:

“Kutsal Antakya Kilisesi Sen Sinod Meclisi üyeleri, saygıdeğer Kadasetli Antakya ve Tüm Doğu Rum Patriği 10. Yuhanna’nın riyasetinde, 13 Ekim 2025 tarihinde Lübnan Balamand Manastırı’nda toplandı.

Bu kapsamda, Hatay ve Mersin bölgesindeki Rum Ortodoks cemaatlerin talebine istinaden; kiliselerin menfaatini ve bu bölgede daha iyi bir ruhani hizmeti gözeterek, Antakya ve Tüm Doğu Patriği 10. Yuhanna’nın, Lazkiye ve ona bağlı yerler Metropoliti Athanasios’un ve Halep – İskenderun ile ona bağlı yerler Metropoliti Efrem’in pederane sorumluluk duyguları ve muvafakatları doğrultusunda; ‘Türkiye’de Tarsus, Adana ve Hatay (İskenderun Körfezi) Metropolitliği’ adıyla yeni bir Metropolitlik kurulması kararı alındı.

Bu yeni Metropolitliğin yetki alanı olarak üç ili (Adana, Mersin ve Hatay (İskenderun) kapsamasına, lâkin Antakya şehrinin, Antakya Patriği’nin tarihi merkezi olması münasebetiyle, bu düzenlemenin dışında kalmasına; yeni Metropolitliğin ruhani yönetiminin, Patrik hazretleri tarafından tayin edilecek bir Patrik Vekili (Episkopos) tarafından yürütülecek olup, bu kararın uygulanmasına dair gerekli idari düzenlemelerin aynı şekilde Kadasetli Patrik hazretlerinin yapacağına dair karar verilmiştir.

Antakya ve Tüm Doğu Rum Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinod Meclisi’nin almış olduğu tarihi bir karar ile Hatay, Adana ve Mersin bölgesindeki Kiliselere hizmet etmek üzere ‘Tarsus Episkoposu’ ünvanıyla Patrik Vekili Archimandrite Pavlus Orduluoğlu seçilmiştir.”

Hurigil, Pavlus Orduluoğlu’nun atamasının henüz gerçekleşmediğini de sözlerine ekledi.

Agos