Soykırımın Gölgesinden Feminist Mücadeleye: “Aslan Kadının Mirası”

1915’te soykırımdan sağ kurtulan bir ailenin üçüncü kuşaktan torunu olan Arlene Voski Avakian, “Aslan Kadının Mirası” kitabı vesilesiyle 30 Ekim’de Aras Yayıncılık’ta düzenlenecek bir etkinlikle okurlarıyla buluşacak. Betül Bakırcı’nın moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte Prof. Dr. Ayşe Gül Altınay hafıza, toplumsal cinsiyet ve feminist anlatı bağlamında Avakian’ın hikâyesini değerlendirecek.

“Aslan Kadının Mirası”, Arlene Voski Avakian’ın Amerika’da geleneksel bir Ermeni aileden gelerek bir kadın ve feminist olarak kendini inşa etme mücadelesini anlattığı bir anlatı. Meral Camcı’nın çevirisiyle Aras Yayıncılık tarafından yayımlanan kitap, yalnızca bir ailenin hikâyesine değil; ataerkil yapılar, ırkçılık ve toplumsal beklentiler karşısında kendi sesini arayan kadınların evrensel mücadelesine de ayna tutuyor.

1915’te soykırımdan sağ kurtulan bir ailenin üçüncü kuşaktan torunu olan Avakian, geleneksel orta sınıf değerlerle şekillenmiş bir çevrede büyüdü. “Aslan Kadının Mirası”, yazarın kimliğini ve sesini adım adım bulma sürecini aktarıyor. Kitap vesilesiyle Avakian, 30 Ekim’de Aras Yayıncılık’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte okurlarla bir araya gelecek. Etkinlikte, Prof. Dr. Ayşe Gül Altınay hafıza, toplumsal cinsiyet ve feminist anlatı bağlamında Avakian’ın hikâyesini değerlendirecek. Buluşmanın moderatörlüğü ise Betül Bakırcı üstlenecek.

Aras Yayıncılık, “Hikâyeden yükselen sorulara kulak vermek, geçmişle bugünü feminist bir gözle birbirine bağlayan bu içten ve çarpıcı metin üzerine birlikte düşünmek isteyen herkesi bekliyoruz” diyerek okurları etkinliğe davet ediyor. Etkinliğin detayları Aras Yayıncılık’ın sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

