Kirk Kerkorian’ın ismi Yerevan’da bir sokağa verilecek

Yerevan Şehir Konseyi, 23 Ekim’de yapılan oturumda kentin önemli caddelerinden Leningradyan Caddesi’nin adının, Ermenistan’a bir milyar dolardan fazla bağış yapan hayırsever Kirk Kerkorian’ın adıyla değiştirilmesine karar verdi.

Yerevan Şehir Konseyi, 23 Ekim’deki toplantısında Leningradyan Caddesi’nin adının “Kirk Kerkorian Caddesi” olarak değiştirilmesi önerisini ele alındı. Teklifi, mecliste çoğunluğu oluşturan Sivil Sözleşme Partisi’ne bağlı Cumhuriyet (Hanrapetutyun) grubu sundu.

Karar, 37 kabul, 2 ret ve 18 çekimser oyla kabul edildi.

Yerevan’da bulunan Leningradyan Caddesi, hayırsever Kirk Kerkorian’ın adıyla anılacak ve bundan sonra “Kirk Kerkorian Caddesi” olarak adlandırılacak.

Amerikalı-Ermeni iş insanı, yatırımcı ve hayırsever Kirk Kerkorian, Ermenistan’ın kalkınmasına yaptığı büyük katkılarla tanınıyor.

1989 yılında kurduğu Lincy Vakfı aracılığıyla Ermenistan’a 1 milyar dolardan fazla yardımda bulundu. Vakıf özellikle 1988 Spitak depremi sonrasında ülkenin yeniden inşasına destek sağladı.

Kerkorian’a 2000’li yılların başında Ermenistan devleti tarafından “Ulusal Kahraman” unvanı verildi. Las Vegas’ın da gelişiminde önemli bir rol oynayan Kerkorian, burada dünyanın en büyük üç otelini inşa etti: International Hotel (1969), ilk MGM Grand Hotel (1973) ve şimdiki MGM Grand (1993). Ayrıca 1969 yılında Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) film stüdyosunu satın aldı.

Kirk Kerkorian, 2015 yılında 98 yaşında hayatını kaybetti.

Agos