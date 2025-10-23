Gedikpaşa Vakfı: PSYK bizi muaf tutabilir, gerekli yardımı yapıyoruz

Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Vakfı, Patrikhane’de Ermeni toplumunda artan yoksulluğa ilişkin yapılan toplantının ardından bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ihtiyaç sahiplerine market kartının vakıf tarafından verileceği ve maddi desteğin ise vakıf başkanı tarafından yapılacağı belirtildi.

Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan, Patrikhane Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) ve kilise fakirler kolu ile 8 Ekim Çarşamba günü bir araya gelmiş ve Ermeni toplumunda artan yoksulluğa ilişkin ilgili kurumlardan bilgi almıştı. Toplantıda, PSYK Başkanı Herman Kavafyan, sayının 803’e yükseldiğini belirtmiş ve kaynak yetersizliği yaşadıklarını ifade etmişti.

Toplantı, “Bütçe fazlasına sahip vakıfların, PSYK bütçesine, destek vermesi konusunda bir çağrı ile” noktalanmıştı

Gedikpaşa Surp Hovhannes Kilisesi Fakirler Kolları da, Patrikhane’de düzenlenen toplantıya katılım sağlamıştı. Kilise vakfı, toplantının ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak, fakirler kolları listesinde yer alan kişilerin PSYK’nın erzak yardımından muaf tutulacağını; vakıf yönetimi tarafından her ay market kartı verileceği ve vakıf başkanı Manuk Kalaycıyan tarafından maddi desteğin sağlanacağını belirtti. Vakıf yönetimi, süren inşaat projelerinin toplumun geleceği için önemli olduğunu belirtti.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“PSYK’nın 08.10.2025 tarihinde Patrikhanemizde yaptığı toplantısında son ekonomik koşullar nedeniyle PSYK yöneticilerinin toplumdan yardım toplanması konusunda sıkıntı yaşadıkları dile getirilmiş, toplantıya vakfımızı temsilen Sosyal Yardımlaşma Kolu yöneticilerimiz katılarak kendilerinden PSYK’ya bu hususta yardım yapılması talep edilmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki; Gedikpaşa Surp Hovhannes Ermeni Kilisesi Vakfı mülkiyetindeki taşınmazların inşaatı vakfımız yönetim kurulu tarafından bizzat üstlenilmiş olup mevcut inşaatların tamamlanması halinde topluma katkı sağlanacağı izahtan varestedir. Bu sebeple, devam eden inşaatların durdurulması söz konusu olamayacağı gibi yapılan inşaatların Gedikpaşa’dan ziyade toplumumuzun geleceğine ve refahına yönelik büyük bir adım olduğu da unutulmamalıdır.

Bunun yanı sıra; yönetim kurulu başkanımız kilisemize kayıtlı ihtiyaç sahiplerine PSYK’nın iki ayda bir yapmış olduğu erzak yardımına ek olarak her ay şahsi olarak nakdi yardımda bulunmaktadır. Yönetim kurulumuzca yapılan son toplantıda PSYK’nın bu sıkıntılı dönemi atlatabilmesi adına yapacağı erzak yardımlarından vakfımız ihtiyaç sahiplerinin muaf tutularak, yönetim kurulu başkanımız tarafından her ay şahsi olarak nakdi yardımda bulunulmasının yanı sıra ihtiyaç sahiplerine erzak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla her ay market kartı verilmesine ilişkin karar alınmıştır. Belirtilen bu hususlar PSYK yönetimi ve toplumumuzun bilgisine sunulur.”

