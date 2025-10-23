Bezciyan için 15 milyon TL toplandı

İşhan Erdinç

Kumkapı Bezciyan Okulu’nun bütçe açığının kapatılması için sevgi sofrası kuruldu. Okulun bu yılki bütçe açığı 19 milyon TL idi. Yemekte 15 milyon TL bağış toplandı ve bütçe açığı kapanmadı.

19 Ekim Pazar günü Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde yapılan Badarak ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan riyaset etti. Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan’ın yönettiği ayinde Üstrahip Şınorhk Donikyan hazır bulundu. Ayinde, ilahiler Şef Hovsep Kuyumciyan yönetimindeki Koğtan Korosu tarafından seslendirildi.

Ayinde vaaz veren Patrik Maşalyan, Bezciyan Okulu Müdürü Clodya Altıparmak Demir ve Okul Kurucu Temsilcisi Janet Şirinoğlu’nu, kutsal bir iş yaptıklarını söyleyerek tebrik etti.

Kilisedeki ayinin ardından Kazaz Artin Amira Bezciyan Salonu’nda verilen sevgi sofrasına geçildi. Yemeğe Patrik Maşalyan’ın yanısıra Başepiskopos Aram Ateşyan, hayırseverler Aret Ergan, Hayk Arslanyan; Eski Cemaat Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Ermenistan Daimi Temsilcisi Nairi Bedrosyan, vakıf yönetimleri ve halk katıldı.

Yemekte, okulun elde ettiği dereceler, barkovizyon eşliğinde gösterildi. Yemeğin açılış konuşmasını Okul Müdürü Clodya Altıparmak Demir yaptı. Demir, vakıf yönetim kuruluna gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Vakfı Başkanı Hrant Moskofyan, bu yıl öğrenci sayısının 105’ten 109’a yükseldiğini söyledi. Bezciyan Okulu’nun, spor ve akıl oyunları yarışlarında ödüller kazandığını ifade eden Moskofyan, “Geçmiş dönem mezunlarımız, bu yıl tıp ve mühendislik fakülteleri bölümlerinden başarıyla mezun olarak okulumuzun kaliteli eğitim misyonunun yetiştirdiği bireyler olmuşlardır” dedi. Bu yıl bütçe açığının kapanması için madağ (sevgi sofrası) tertip heyeti kurulduğunu söyleyen Moskofyan heyet üyelerine teşekkür etti. Moskofyan, bütçe açıklarının 19 milyon TL olduğunu açıkladı ve toplumun hayırseverleri ve vakıfların katkılarıyla açığın kapanacağına inandığını söyledi. Yemekte öğrenciler şiirler okur ve dans performansları sergilerken; Şuşan Kalataş yönetimindeki okul korosu şarkılar seslendirdi.

Patrik Maşalyan: Fakirler kollarının desteğe ihtiyacı var

Yemekte Kumkapı Kilisesi Vakfı tarafından Madağ Tertip Heyeti Başkanı Efrim Bağ’a teşekkür plaketi verildi. Kapanış konuşmasını yapan Patrik Maşalyan, yemekte 15 milyon TL bağış toplandığını açıkladı.

Türkiye’deki ekonomik darboğazın, Ermeni toplumunu da olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Patrik Maşalyan, “Okul açık tutmak elbette ki büyük bir olay ancak cemaatimizin ihtiyaç kalemleri giderek artıyor. Her gün kapımızı ve fakirler kollarının kapılarını cemaatimizin üyeleri çalıyor. Bir zamanlar sadece erzak istiyorlardı; birkaç yüz liralık yardımlar yetiyordu. Şimdi ise kiralarını, elektrik, su faturalarını ödeyemiyorlar. Başka semtlere gidiyorlar. Hepsi yardım bekliyorlar. Ben de sizler gibi düşünüyorum, vakıflarımızda servet yeteri kadar birikmiş. Biz bu parayla okullarımızın bütün ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılayabiliriz. Bazen yakıcı ihtiyaçlar var ve onları takip etmek için kıvranıyorsunuz. Ben yakın zamanda kilise fakirler kollarını topladım, onlarla her semtte neler yaşadıklarını öğrendim. Fakirler kollarının desteğe ihtiyacı var. Okullarımız başımızın tacı ama fakirlerimiz de bizim konumuz. Bizim gücümüz cemaatimizin en arkada kalanlarıyladır. Onlar seslerini duyuramıyorlar. Bizim görevimiz sessizlerin sesi olmak. Yöneticiler lütfen bir araya gelsinler ve okullarımızı yeniden gözden geçirelim. Akademisyenlerimiz çalışıyorlar, tasarrufa gitmeliyiz ama bu bilgiye dayalı olmalıdır.”

Bezciyan Okulu’nun 109 öğrenciyle eğitim vermeye devam ettiğini söyleyen Patrik Maşalyan, “Burada okuyan öğrenciler için servis ve yemek ücreti bedava. Bu büyük bir zenginlik ve kolaylık. Bazı okullarımız, ihtiyacı olmayan hatta varlıklı ailelerden bağış almıyorlar. Bu doğru değil” dedi.

Madağ Tertip Heyet Başkanlığı’nı üstlenen Efrim Bağ’ın, Ermenistan’da bir kiliseyi restore ettirdiğini ve Ermeni toplumunu başarıyla temsil ettiğini söyleyen Patrik Maşalyan, Bağ’a, Aret Ergan ve Hayk Arslanyan ile birlikte hayırseverlik geleneğini sürdürdüğü için teşekkür etti.

Madağ sezonu 28 Eylül’de Sahakyan Okulu ile başlamıştı. 36 milyon TL bütçe açığı bulunan okul yararına düzenlenen sevgi yemeğinde, 23 milyon TL bağış toplanmış ve açık kapanmamıştı.

