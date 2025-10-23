Artvin’de 3 tonluk altın heyecanı! Bakanlıktan izinli define kazısı

Artvin’in Ardanuç ilçesi girişinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınan izinle yapılan define kazısı, üç gün süren çalışmaların ardından tamamlandı.

Ardanuç’ta yaşayan Kamil Oğuzhan Arslan, uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda ilçe girişinde toprak altında yaklaşık 3 ton altın bulunduğuna inandı. Arslan, tespitlerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’na başvurarak resmi define arama izni aldı.

GÜN BOYUNCA ÇOK SAYIDA KİŞİ KAZI ÇALIŞMALARINI MERAKLA İZLEDİ

Bakanlık denetiminde yürütülen kazı, iş makinesi yardımıyla gerçekleştirildi. Üç gün süren çalışmalar kapsamında yaklaşık 25 metre derinliğe inildi. Ancak aramalarda herhangi bir define veya tarihi esere ulaşılamadı. Kazı alanı, çevrede yaşayan vatandaşların da yoğun ilgisini çekti. Gün boyunca çok sayıda kişi kazı çalışmalarını merakla izledi.

Kazı sonrasında açıklama yapan ruhsat sahibi Kamil Oğuzhan Arslan, “Ardanuç ilçemizde Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve denetimiyle yapılan define kazımız bugün itibariyle tamamlanmıştır. Herhangi bir define veya tarihi esere rastlanmamıştır. Bu süreçte bize destek olan tüm kurumlarımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

