450 ünlü Yahudi BM’ye ve dünya liderlerine mektup yazdı: “Gazze soykırım tanımına uyuyor. İsrail’e yaptırım uygulayın”

Aralarında eski Knesset Başkanı Avraham Burg, yazar Naomi Klein ve Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Glazer’ın da bulunduğu 450’den fazla Yahudi aydın, Birleşmiş Milletler’e ve dünya liderlerine açık mektupla çağrıda bulunarak, İsrail’in Gazze’deki eylemlerinin “soykırım tanımına uyduğunu” söyledi. Mektupta uluslararası toplumdan İsrail’e silah ambargosu ve hedefli yaptırımlar uygulanması istendi.

Aralarında eski İsrail Meclis Başkanı Avraham Burg, eski barış müzakerecisi Daniel Levy, yazar Naomi Klein, Oscar ödüllü yönetmen Jonathan Glazer ve İngiliz yazar Michael Rosen’ın da bulunduğu isimler, yayımladıkları açık mektupta şu ifadeleri kullandı:

“İnsan yaşamını korumak için oluşturulan yasalar, bildirgeler ve sözleşmelerin çoğu Holokost’un ardından doğdu.

Bu ilkeler, İsrail tarafından sürekli olarak ihlal ediliyor.”

Mektupta, Gazze’deki yıkımın “soykırımın yasal tanımına uyduğu” belirtiliyor ve uluslararası toplumdan uluslararası hukuk uyarınca hesap sorulması talep ediliyor.

450 imzalı açık çağrı

Mektup, yalnızca sanatçılar ve entelektüellerden değil, aynı zamanda eski İsrailli bürokratlardan da destek aldı.

İmzacılar arasında:

• Eski Knesset Başkanı Avraham Burg • Eski İsrail barış müzakerecisi Daniel Levy • Yazarlar Naomi Klein, Benjamin Moser • Yönetmen Jonathan Glazer • Oyuncular Wallace Shawn, Ilana Glazer, Hannah Einbinder • Filozof Omri Boehm • Gazeteci ve belgeselci Yuval Abraham • Güney Afrikalı romancı Damon Galgut bulunuyor.

Mektupta, dünya liderlerinden şu adımlar isteniyor:

• Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararlarına uyulması, • İsrail’e silah transferlerinin durdurulması, • Hedefli yaptırımların uygulanması, • Gazze’ye insani yardımın artırılması, • Barış ve adalet savunucularına yönelik “antisemitizm” suçlamalarının reddedilmesi. “Filistinlilerle dayanışmamız Yahudiliğe ihanet değil, onun bir gereğidir.

Bir yaşamı yok etmenin tüm bir dünyayı yok etmek olduğunu öğreten bilgelik, Filistinliler için de geçerlidir.”

“Soykırım” ifadesi ve kamuoyu değişimi

Mektup, “İsrail’in eylemlerinin uluslararası hukukta tanımlanan soykırım suçuna karşılık geldiği yönündeki kanıtların arttığını” belirtiyor.

Aynı zamanda, ABD’li Yahudiler arasında da kamuoyu değişiminin yaşandığına dikkat çekiliyor.

• Washington Post anketine göre, ABD’li Yahudilerin %61’i İsrail’in Gazze’de savaş suçu işlediğine, %39’u ise soykırım yaptığına inanıyor.

• Brookings araştırmasında, Amerikalıların %45’i İsrail’in soykırım işlediğini düşünüyor.

• Quinnipiac anketine göre, ABD seçmenlerinin yarısı bu görüşte; Demokratların %77’si İsrail’in eylemlerini “soykırım” olarak tanımlıyor.

Serbestiyet