ՊԱԼԱԹԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԸ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 22 Հոկտեմբեր 2025, Չորեքշաբթի, ընդունեց Պալաթի Ս. Հրեշտակապետ Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի ներկայացուցիչները, առաջնորդութեամբ հոգեւոր հովիւ Արժ. Տ. Ներսէս Քհնյ. Այվազեանի եւ գլխաւորութեամբ ատենապետ՝ Մարի Գավաֆեանի։
Թաղային Խորհուրդի ներկայացուցիչները յայտնեցին, որ յառաջիկայ 8 Նոյեմբեր 2025, Շաբաթ պիտի կատարուի Ս. Հրեշտակապետ եկեղեցւոյ անուան տօնախմբութիւնն ու մատաղօրհնութիւնը, Ս. Պատարագի աւարտին հանգստեան աղօթքներով պիտի յիշուին եկեղեցւոյ հանգուցեալ քարոզիչները, հովիւները, սպասաւորները եւ սատարողները։
Այցելուները, այս հանդիսութեանց սեմին օրհնութիւնը ստացան Պատրիարք Հօր եւ արարողութեանց նախագահելու համար հրաւիրեցին Նորին Ամենապատուութիւնը։
Մեր Հոգեւոր Պետը ողջունեց իր հիւրերը եւ լսեց տրուած տեղեկութիւնները։ Պատրիարք Հայրը, այս առթիւ կարեւորեց ուխտավայր դարձած Պալաթի մեր այս գողտրիկ եկեղեցւոյ յատուկ տեղը եկեղեցական կեանքէ ներս եւ հայրական թելադրութիւններ ըրաւ այցելուներուն։ Այս առիթով գնահատեց վարչայիններու եկեղեցւոյ պայծառութեան ու շինութեան համար ի գործ դրած ջանքերն ու աննկուն կամքը, կարողութիւն ու յաջողութիւն մաղթեց անոնց, եկեղեցանուէր գործունէութեանց մէջ։
