ՄԱՐԱԼ ԱՅՎԱԶ-ՉԱՂԼԸՉՈՒՊՈՒՔՃՈՒ ԵՒ ՍԵՒԱՆ ԻՆԷԵԱՓԱՆ ՆՈՐ ՏԵՍԱՀՈԼՈՎԱԿ ՄԸ ՈՒՆԻՆ

Սիրուած երգչուհի Մարալ Այվազ-Չաղլըչուպուքճու, որ երգարուեստի աշխարհէն ներս ուշագրաւ տեղ մը ունի իր նրբագեղ ներկայութեամբ եւ ինքնատիպ մեկնաբանութիւններով, երաժշտական նոր նախագիծ մը իրականացուց իր բարեկամ՝ քանոնահար Սեւան Ինեափանի հետ։ Այս նոր նախաձեռնութիւնը աշուղ Շահէնի «Խռոված էր» անուն երգի վերամեկնաբանութիւնն է՝ Գնալը կղզիի գեղատեսիլ բնութեան դրուագներուն մէջ։
«Խռոված էր»ը հայկական ժողովրդական երաժշտութեան տպաւորիչ ստեղծագործութիւններէն մին է, որ հիմա ահաւասիկ Մարալի ու Սեւանի մեկնաբանութեամբ, կ’առաջարկէ թէ՛ նոստալժիք, թէ ժամանակակից երաժշտական փորձառութիւն մը։
Տեսահոլովակը երէկ, 22 Հոկտեմբերի յետմիջօրէի ժամերէն սկսեալ հասանելի դարձաւ համացանցի զանազան հարթակներուն վրայ։ Իր շնորհակալութիւնը յայտնելով նախագծի մասնակիցներուն, Մարալ Սեւան Ինեափանը բնութագրեց որպէս «հայկական երաժշտութեան նուիրուած եզակի անձ մը»։
Ինչպէս վերը նշեցինք արդէն, տեսահոլովակը նկարահանուած է Գնալը կղզիի պատմական յունական վանքի շրջափակին մէջ։ Բեմադրիչն է Յարութիւն Գէորգեան։ Մարալի խօսքերով, առաջին իսկ նկարահանումը յաջողութեամբ պսակուեցաւ, որովհետեւ թէ՛ Յարութիւնը, թէ՛ իրենք «նոյն սիրտն ու աչքերը» ունէին։ Տեսահոլովակի նկարահանման, մոնթաժի աշխատութիւններուն մասնակցած են նաեւ Էօզկիւր Օքթան Մէթէ, Արման Մարազեան եւ Սայաթ Տաղլեան։
«Մենք շատ ուրախ ենք որ ունինք բանաստեղծներ եւ աշուղներ, որոնք մեզի թողած են գեղեցիկ ստեղծագործութիւններ, կախարդական մեղեդիներ՝ սրտախօսիկ բառերով», կ’եզրակացնէ երգչուհին։
Կը շնորհաւորենք սիրելի Մարալն ու Սեւանը՝ այս գեղեցիկ համագործակցութեան եւ «Խռոված էր»ի ժամանակակից ոճով մեկնաբանութեան համար։
Երգը լսելու համար։
