Orman yangını çıkardıkları suçlamasıyla yargılanan 5 sanığa tahliye

İzmir’in Bornova ilçesinde define ararken orman yangını çıkardıkları iddiasıyla iki suçtan 18’er yıla kadar hapis istemiyle hakim önüne çıkan 5 sanık tahliye edildi.

Kayadibi mevkisindeki ormanda, 10 Mayıs 2025’te yangın çıktı. Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, 2 hektar alan zarar gördü. Jandarma ekiplerinin yanan alanda yaptıkları incelemede, 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yangının bu alandan başladığı değerlendirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Görüntülerde, bölgedeki bir minibüs, bir hafif ticari araç ve bir motosikletin yanında şüpheli 5 kişi olduğu fark edildi. Görüntülerden, şüphelilerin Arda Ş. (20), Ali Ş. (20), Efe K. (21), Ahmet Aybars Ş. (20) ve Veysel T. (40) olduğu ve bölgede kaçak kazı yaptıkları tespit edildi. Jandarma şüphelilerin tamamını yakaladı. Define ararken yangını çıkardıkları belirlenen 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianamede, sanıkların fikir birliği içinde hareket ettikleri ve define bulmak niyetiyle alanda keşif yaptıkları belirtildi. Sanıkların kaçak kazı gerçekleştirdikten sonra çukuru patlayıcı madde ile patlattıkları, aynı gün suç aletleriyle olay yerinden ayrıldıkları vurgulandı. Patlamanın ardından kazılan çukurda yangın çıktığı ve yayıldığı iddianamede yer aldı. Yangın nedeniyle 7 bin 11 metrekarelik alanda, 3 bin 630 kızılçam ağacının yanarak zarar gördüğü vurgulandı. Toplanan deliller ışığında sanıklar hakkında ‘Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme’ ve ‘Olası kastla orman yakma’ suçlarından 18’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

‘BİRBİRİMİZİ GAZA GETİRDİK’

Sanıklar bugün İzmir 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanıklar üzerlerine atılı suçlamayı reddetti. Tutuklu sanık Ahmet Aybars Ş., “Hayvanlarımı otlatırken kuyunun orada 2 kişiyi gördüm. Beni fark ettikten sonra kaçtılar. Ben de arkadaşlarımı arayıp durumu anlattım. Sosyal medyadan da bu tarz videoları izleyip kuyunun olduğu yeri kazmaya karar verdik. Efe, Veysel ağabeyi de çağırdı. Kazı yapmaya çalıştık ama makine çalışmadı. Bu sırada Efe astım atağı geçirince ilacını getirmesi için babasını aradık. Babası ilacı getirdikten sonra ‘Neden böyle işlerle uğraşıyorsunuz?’ diyerek kızdı ve oradan ayrıldık. Birkaç saat sonra yangını görüp arkadaşlarıma durumu bildirdim. Söndürme çalışmalarına yardım etmek için yeniden alana gittik. Sonrasında jandarmaya durumu anlattık ve tutuklandık” dedi.

‘İŞ BİZE KALMASIN DİYE JANDARMAYA DURUMU ANLATTIK’

Tutuklu sanıklardan Ali Ş., durumu jandarmaya kendilerinin söylediğini belirterek, “Aybars bize kazılan kuyudan bahsetti. Birbirimizi gaza getirdik. Veysel ağabey kırma makinesiyle kuyuyu kazmaya çalıştı ama makine kıramadı. Sonra Efe’nin babası astım ilacını getirdi. Bize de kızdı ve dağıldık. Aybars daha sonra yangının çıktığını söyleyince iş bize kalmasın diye jandarmaya durumu anlattık ama tutuklandık” ifadelerini kullandı.

‘İLK BİZ MÜDAHALE EDERDİK’

Suçsuz olduklarını savunan Arda Ş., “Oraya heyecan olsun diye gittik. Olay yerine gittiğimizde kimse yoktu. Veysel ağabey kazmaya çalıştı ama makine tam çalışmadı. Böyle bir olaydan dolayı dünyamız başımıza yıkıldı” dedi.

Yangını kendilerinin çıkarmadığını savunan Efe K. ise “Ben rahatsızlanınca babamı aradım ve ilacımı getirdi. Babam bize kızınca da ayrıldık. Biz ayrılırken kuyuda ateş, duman vs. yoktu. Öyle olsa ilk müdahaleyi biz yapardık” ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ

İnşaat işleri yaptığı için kırma makinesi olduğunu söyleyen Veysel T., “Boş zamanlarımda inşaat işleri yapıyorum. Efe arayıp durumu bildirdi. Ben de yardımcı olabileceğimi söyledim. Olay yerine gittiğimde makine çalışmadı. Efe rahatsızlanınca babası geldi ve ayrıldık. Efe beni arayıp yangın çıktığını, durumu jandarmaya bildireceklerini söylediler. Ben gitmedim. Sabah beni ifadeye çağırdılar, sonra da tutukladılar” diye konuştu.

Sanıkların ardından söz alan avukatları da müvekkillerinin olayda suçsuz olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların tahliyelerine karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip davayı erteledi.

Cumhuriyet Gazetesi