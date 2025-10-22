National Geographic 2026 listesini açıkladı: Türkiye’den sürpriz rota

National Geographic, her yıl geleneksel hale getirdiği ‘Dünyanın En İyileri’ (Best of the World) listesini 2026 için duyurdu. Listede, farklı coğrafyalardan doğa, kültür, macera ve sürdürülebilirlik temaları çerçevesinde 25 dikkat çekici destinasyona yer verildi. Türkiye’den de sürpriz bir rota listeye dahil edildi.

Kolombiya’nın sanatla dönüşen şehri Medellín, Japonya’nın turist kalabalıklarından uzak Yamagata bölgesi, Norveçli mimarların imzasını taşıyan Kuzey Dakota’daki yeni Başkanlık Kütüphanesi ve Karayipler’de ispermeçet balinalarına ev sahipliği yapan Dominika, bu yılın öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Avrupa’dan seçilen destinasyonlar arasında ise Finlandiya’dan Oulu, İngiltere’nin keşfedilmeyi bekleyen adresi Hull, ve Portekiz’in tarihi Guimaraes kenti dikkat çekti. Bu dikkat çekici listeye Türkiye’den dahil olan tek yer ise ülkenin kuzeydoğusunda, alışılmışın dışında bir rota: Karadeniz kıyıları.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ YÜKSELEN DEĞERİ

Türkiye deyince akla ilk gelen Ege ve Akdeniz sahilleri olabilir; ancak National Geographic’e göre Karadeniz kıyıları, 2026’da gezginlerin radarına girmesi gereken bölgelerden biri. Aynı gün sörf tahtasıyla denize atlayabileceğiniz, ardından da dağlarda kayak yapabileceğiniz nadir coğrafyalardan biri olan Karadeniz hem doğaseverlere hem de kültür meraklılarına hitap ediyor.

Trabzon’un tarih kokan sokakları, Sümela Manastırı’nın sarp kayalıklara kurulu eşsiz mimarisi, Rize’nin çay bahçelerinden uzanan yeşil vadi manzaraları ve Ayder Yaylası’nda adrenalin dolu doğa sporları… Bölge, “keşfedilmemiş cennet” tanımını fazlasıyla hak ediyor.

Karadeniz mutfağı da ziyaretçileri büyüleyen bir diğer unsur. Taze deniz ürünleri, mısır unuyla yapılan sıcak kuymak, Akçaabat köftesi ve karalahana yemekleriyle bu coğrafya, lezzet peşindeki gezginleri memnun ediyor.

DOĞA SPORU TUTKUNLARI İÇİN KAÇIRILMAYACAK BİR ROTA

Karadeniz’in doğası sadece dinlenmek için değil, hareket etmek için de ideal. Fırtına Vadisi’nde rafting ve zipline, Kaçkar Dağları’nda dağ yürüyüşleri ve yayla safarileri, Çambaşı Yaylası’nda kayak keyfi, macera tutkunlarına dört mevsim dolu dolu bir seyahat vadediyor.

NATIONAL GEOGRAPHIC’TEN AÇIK MESAJ: 2026’DA KARADENİZ’İ ROTANIZA EKLEYİN

Uluslararası ölçekte hazırlanan bu seçki, Türkiye’nin sadece güneş ve denizle değil, aynı zamanda dağları, vadileri, tarihî mirası ve özgün kültürüyle de dünya sahnesinde olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Karadeniz kıyıları, 2026’da kalabalıktan uzak, özgün ve çok yönlü bir seyahat rotası arayanlar için ilk sıralarda yer alıyor.

Hürriyet Gazetesi