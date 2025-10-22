Ege’nin incisi İzmir’de Kültür Yolu Festivali başlıyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin büyüsü Ege’nin incisi İzmir’de yeniden hayat buluyor. 64 durak 600’ye yakın etkinlikle 9 gün boyunca kültürün sanatın ve coşkunun kalbi İzmir’de atıyor. Tarihin denizin ve sanatın iç içe geçtiği bu eşsiz şehir 25 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy “Türkiye Kültür Yolu Festivali, sadece bir sanat etkinliği değil; tarihimizle, kültürümüzle, değerlerimizle halkımızı buluşturan, şehirlerimizi sanatla yeniden yorumlayan büyük bir kültürel dönüşüm hareketidir. Ve bu dönüşümün en parlak duraklarından biri kuşkusuz İzmir’dir.

İzmir; sadece Ege’nin değil, ülkemizin dört bir yanını yansıtan bir kültür mozaiğidir. Bu topraklar, Homeros’un dizeleriyle yankılanan geçmişten, Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı günlere, sanatıyla, insanıyla, duruşuyla her zaman öncü olmuştur.

Bu yıl festivalimiz kapsamında İzmir’de 64 farklı durakta, 600’e yakın etkinlik gerçekleştirilecek. Sergiler, konserler, tiyatrolar, söyleşiler, çocuk atölyeleri, mutfak kültürü etkinlikleri ve daha niceleriyle bu şehir, dokuz gün boyunca adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüşecek.

Alsancak’tan Bergama’ya, Bornova’dan Çeşme’ye kadar uzanan bu kültür yolculuğu, yalnızca geçmişe bir saygı duruşu değil, aynı zamanda geleceğe ilham verecek bir vizyonun ifadesidir” dedi.

SERGİLERLE DOLU BİR ŞEHİR: SANATIN KALBİ İZMİR’DE ATIYOR

Festival boyunca İzmir’in dört bir yanına yayılan sergiler, kenti yaşayan bir sanat galerisine dönüştürüyor. İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda “Hatırla! Kimsin? Bilinçaltının Karanlık Kıvrımlarında Bir Yolculuk” sergisi ziyaretçileri bilinçaltının derinliklerinde bir keşfe davet ederken, “Bayrak ve Tarihin Tarifi” sergisi millî değerleri sanatsal bir dille yorumlayacak. Aynı mekânda çağdaş Filistin sanatına güçlü bir saygı duruşu niteliği taşıyan “Hâlâ Yaşıyorum” ve “Filistin Benim Vatanım” sergileri de sanatseverlerle buluşacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nde “Zamanın Katmanları” sergisi İstanbul’un tarihsel belleğini yeniden kurgularken; Tarihi Alsancak Tren Garı’nda açılacak “Toulouse-Lautrec: Belle Époque ve Bohemya” sergisi Paris’in bohem ruhunu İzmir’e taşıyacak.

Şehrin farklı noktalarındaki sergilerle festivalin sanat yelpazesi de genişliyor. Tarihi Alsancak Tren Garı, “Şehrin Gerçek Yüzleri”, “Türkiye’nin Minyatürleri” ve “Dijital Hareketli Minyatür Uygulaması” sergilerine ev sahipliği yapıyor; Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi “Yaşayan Miras: Cam Sanatı” seçkisini ağırlıyor. Bergama Müzesi “Amphora (Denizden Gelen Kültür)”, İzmir İktisadi Kongre Merkezi “Bosna Hersek Minyatür Şehir Kapıları”, Swissôtel Büyük Efes ise “Pazırık’tan Yağcıbedir’e El Dokuma Halı ve Kilim” sergileriyle ziyaretçilerini bekliyor.

Çeşme’de ise Ayios Haralambos Kilisesi, Çeşme Kalesi ve Çeşme Kent Belleği Müzesi’nde açılacak özel seçkilerle İzmir, festival süresince kültür ve sanatın tüm renkleriyle ışıldayacak.

CUMHURİYETİN IŞIĞI EGE’DEN YÜKSELİYOR: İZMİR’DE GÖRKEMLİ BAYRAM COŞKUSU

Cumhuriyetimizin 102. yılı, İzmir’de sanatla, müzikle ve coşkuyla kutlanacak. Ünlü sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim akşamı Gündoğdu Meydanı’nda vereceği konserle binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşatacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi, büyüleyici konserlerle sanatseverleri bir araya getirirken “Cumhuriyet Bayramı Konseri” ile kutlamaları doruğa çıkaracak. “Cumhuriyet’in Zarif Adımları: Bale Gösterisi” İzmir Kültür Sanat Fabrikası Açık Alanı’nda Cumhuriyet coşkusunu dansla yaşatırken, İzmir Müze Gemiler Müdürlüğü 29 Ekim Etkinlikleri bayramın tarihsel ruhunu denizle buluşturacak.

Festival kapsamında kentin dört bir yanında düzenlenecek konserlerle İzmir tam anlamıyla bir müzik şölenine dönüşecek. Gündoğdu Meydanı ana sahnesinde Tuğçe Kandemir, Oğuzhan Koç, Aydilge, Ferhat Göçer, Gökhan Türkmen, Buray, Soner Sarıkabadayı ve Kubat sahne alacak. Hava Eğitim Komutanlığı Bando Orkestrası, Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı ve İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu performanslarıyla coşkuyu zirveye taşıyacak. Ayrıca 13. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında Serkan Çağrı ve Orkestrası, Ece Ata, Kerem Görsev Trio, ve 6. Uluslararası Balkan Müzik Festivali kapsamında Gökçe ile Muammer Ketencoğlu ve Balkan Yolculuğu sahne alacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl da sanatı toplumun her kesimine ulaştırarak İzmir’de Cumhuriyet ruhunu en görkemli haliyle yaşatacak.

SAHNELERDEN SÖYLEŞİLERE, ATÖLYELERDEN OPERALARA SANATIN HER TONU İZMİR’İ SARACAK

İzmir, tiyatrodan operaya, atölyeden söyleşilere uzanan dopdolu bir sanat şölenine ev sahipliği yapacak. İzmir Devlet Opera ve Balesi “Midas’ın Kulakları”, “Troya” ve “Carmina Burana” ile sahnede büyü yaratırken; İzmir Devlet Tiyatrosu “Fareler ve İnsanlar”, Ankara Devlet Tiyatrosu ise “Yalancı’nın Resmi” oyunlarıyla sanatseverlerle buluşacak. “Zeybek ve Rebetiko Dans Gecesi”, “Alaçatı Sokak Tiyatrosu” ve “Halk Oyunları Gösterisi” ile İzmir’in sokakları sanatla dolacak.

Fotoğraf tutkunları “FotoMaraton İzmir” ve “FotoMaraton Çocuk” etkinliklerinde festivalin en özel anlarını yakalayacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Vera Sanat ve Çeşme Kalesi gibi mekânlarda düzenlenecek “Ebru”, “Tezhip”, “Keçe”, “Cam” ve “Çini” atölyelerinde katılımcılar el emeğinin zarafetini deneyimleyecek. “Zeytinyağı ve Germiyan Ekmeği Tadım Atölyesi” Ege’nin doğal lezzetlerini yaşatırken; yazar ve akademisyenlerin katılacağı söyleşiler ile sanat, psikoloji ve edebiyat bir araya gelecek. “Çeşme Denizcilik Tarihi Sempozyumu” da Ege’nin deniz kültürünü tarihle buluşturacak. İzmir, sanatın her alanında üretim, ilham ve coşkuyla dolu unutulmaz günler geçirecek.

KÜÇÜK KAŞİFLERİN BÜYÜK FESTİVALİ: İZMİR’DE MİNİKLER SAHNEDE

Festival boyunca İzmir, miniklere sanat, oyun ve keşif dolu anlar yaşatacak. Gündoğdu Meydanı’ndaki “Çocuk Köyü”, tiyatro gösterileri, panayır çadırları, “Kelime Festivali”, “Etnospor Tırı” ve renkli atölyelerle çocukların eğlenceli buluşma noktası olacak. “Çanakkale Mobil Müze ve Sergisi” tarih bilincini güçlendirirken, “Şekeronya” ve “Gümüş Patenler” oyunları sahne sanatlarını miniklerle buluşturacak.

İzmir Kültür Sanat Fabrikası’ndaki “Müzede Drama” etkinliği, Alaçatı’daki “Masal ve Kukla Şenliği” ve Çeşme’deki “Denizcilik Yarışmaları” ile çocuklar hem eğlenecek hem de öğrenecek. Bornova, Alsancak ve Kültür Sanat Fabrikası’nda açılacak renkli sergilerle İzmir, küçük kaşifler için sanatla dolu masalsı bir dünyaya dönüşecek.

SANAT VE LEZZET İZMİR SOKAKLARINDA BULUŞUYOR

Festival süresince İzmir’in ruhu hem sanatla hem lezzetle sokağa taşacak. Tarihi Alsancak Tren Garı’na yerleştirilecek piyanolarda gençler “Sen de Çal” projesiyle yeteneklerini sergilerken, “Sen de Söyle” kabininde İzmir’in yeni yıldızları sahneye adım atacak. Alsancak, Kıbrıs Şehitler ve Kemeraltı’nda kurulacak sokak sahnelerinde genç müzisyenler performanslarını dinleyicilerle paylaşacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası’ndaki “ArtMeydan” alanında ise sanatçılar halkla iç içe, açık hava atmosferinde sahne alacak.

Festivalin lezzet durağında İzmir’in zengin mutfak kültürü ön plana çıkacak. Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Şef Ramazan Bingöl öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, İzmir’in unutulmaya yüz tutmuş geleneksel tatları yeniden canlanacak. Şehir genelinde belirlenen 10 “Lezzet Noktası” restoranında yöresel yemekler misafirlerle buluşacak; Ege mutfağının özgün lezzetleri ve coğrafi işaretli ürünleriyle İzmir, gastronomi tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

