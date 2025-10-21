NEHNA Platformu’ndan yeni proje: İskenderun Gazetesi arşivi dijitalleştirilecek

2021 yılında kurulan NEHNA platformu, hafıza çalışmaları kapsamında önemli bir arşiv projesine imza atıyor. 1947 yılında İskenderun Ortodoks toplumundan Suphi Levent tarafından kurulan ve günümüze dek yayımlanmaya devam eden İskenderun Gazetesi’nin matbu arşivi dijital ortama taşınıyor.

Kurulduğu ilk günden bu yana bölgesel, ulusal ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra İskenderun ve çevresindeki Ortodoks toplumun sosyal ve siyasal hayatını yakından takip eden İskenderun Gazetesi, 1985 yılında Rızkullah Terbiyeli’ye devredilmiş ve kesintisiz yayın hayatına devam etmişti. Gazete, yalnızca bir haber kaynağı değil; aynı zamanda bölgenin sosyal, kültürel ve siyasal hafızasının da bir yansımasıydı.

Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi’nin (UCLA) Modern Endangered Archives Programı (MEAP) tarafından desteklenen bu kapsamlı çalışmada, gazetenin onlarca yılı kapsayan basılı arşivinin öncelikle envanteri çıkarılacak, ardından arşiv dijitalleştirilerek erişilebilir hale getirilecek.

NEHNA, Antakyalı Ortodoksların unutulmaya yüz tutmuş kültürünü, yok olma tehdidi altındaki dilini ve büyük ölçüde yazılmamış tarihini araştırmak, gün yüzüne çıkarmak ve geleceğe taşımak amacıyla yola çıktı. Kurulduğu günden bu yana, hem Antakya toplumunun hem de bölgedeki diğer toplulukların hafızalarına ışık tutan çalışmalara imza atıyor. Bu proje de, NEHNA’nın hafıza temelli çalışmalarının önemli bir parçası.

Proje tanıtımı 25 Ekim’de, Postane’de

Proje tanıtımı, 25 Ekim saat 15.00’da Postane’de düzenlenecek. Etkinlikte, NEHNA’dan Anna Maria Beylunioğlu moderatörlük yapacak. Hrant Dink Vakfı (HDV) Arşiv Koordinatörü İren Bıçakçı arşivciliğin önemi ve HDV arşiv çalışmalarına dair deneyimlerini paylaşacak. Ayrıca, İskenderun Gazetesi’nin tarihsel yolculuğu ve bölge için taşıdığı anlam üzerine NEHNA’dan Can Terbiyeli konuşma yapacak.

