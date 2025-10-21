Ermenistan zorunlu askerlik süresini kısaltıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan zorunlu askerlik hizmetinin süresini 1 Ocak 2026’dan itibaren iki yıldan 18 aya indirileceğini duyurdu.

Paşinyan, kararın Savunma Bakanı Suren Papikyan ve milletvekilleriyle yapılan istişarelerin ardından alındığını söyledi. Hükümet, bu adımı, sözleşmeli askerlerin sayısının artırıldığı ve askerlik hizmetine bağımlılığın azaltıldığı, daha profesyonel bir orduya doğru uzun vadeli bir geçişin parçası olarak nitelendirdi.

Savunma Bakanlığı, girişimin hükümetin 2021-2026 programı kapsamında olduğunu ve bu programın, profesyonel rollerin genişletilmesi ve gönüllü askerlik teşvikleri yoluyla askerlik hizmetinin kısaltılmasını öngördüğünü belirtti.

Yerevan merkezli Bölgesel Demokrasi ve Güvenlik Merkezi’nden askeri analist Eduard Arakelyan, duyurunun zamanlamasının siyasi bir boyut taşıdığını söyledi. Arakelyan “Hizmet süresinin kısaltılması, özellikle seçimlerden önce popüler bir hamle,” dedi ve şöyle devam etti: “Ancak asıl soru, ordunun eğitim ve komuta sistemlerinin hazır olup olmadığı. Yapısal reform olmadan, daha kısa bir hizmet süresi, hazırlığı güçlendirmek yerine azaltabilir.”

Dağlık Karabağ Savunma Ordusu’nda eski kıdemli subaylardan emekli Albay Grigori Sahakyan, kararı “iddialı ama riskli” olarak nitelendirdi. Sahakyan, 24 aylık ve 18 aylık sistemlerin çakışacağı 2026-2028 arasındaki geçiş döneminin ordunun operasyonel ritmini geçici olarak bozabileceği söyledi ve “On sekiz ay kısa bir döngü,” dedi.

“Bu stratejik bir kumar,” diyen Sahakyan. “Sorumlu bir şekilde yönetilirse Ermenistan ordusunu modernize edebilir; yanlış yönetilirse, hassas bir anda onu hem askeri hem de siyasi olarak zayıflatabilir.” diye konuştu.

(Ajanslar, Civilnet)

Agos