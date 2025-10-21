CHP’li Namık Tan Patrik Bartholomeos’u ziyaret etti

Patrik Bartholomeos’u ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, “Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden faaliyete açılması konusunda Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde tümüyle olumlu ve yapıcı bir tutum benimsediğimizi yineledim” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Patrik Bartholomeos’u makamında ziyaret etti.

Tan, ziyarette Rum Ortodoks cemaatinin sorunlarını konuştuklarını belirtti.

Tan’ın ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Patrik Bartolomeos’u bugün makamında ziyaret ettim. Haliyle Rum Ortodoks cemaatinin sorunları ve olası çözüm yolları hakkında konuştuk. Patrik Hazretlerine özetle CHP olarak dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin Cumhuriyetimizin tüm yurttaşlarına eşit yaklaşmak ilkesine sözde değil, özde bağlılığımızı bu vesileyle bir kez daha ifade etmek fırsatı buldum. Bu bağlamda Heybeliada Ruhban Okulu’nun da yeniden faaliyete açılması konusunda Anayasa ve yasalarımız çerçevesinde tümüyle olumlu ve yapıcı bir tutum benimsediğimizi yineledim. Kişisel dostluğumuz, daha önceki görevlerim dolayısıyla yıllar öncesine dayanan Patrik Bartholomeos’u ülkemizin gerçek bir değeri olarak gördüğümü de özenle eklemek isterim.”

