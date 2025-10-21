Aliyev: Ermenistan ile ticaret sınırlaması kaldırıldı

Astana’da açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan, Ermenistan’a yük taşımacılığı ile ilgili işgâlden beri mevcut olan tüm kısıtlamaları kaldırdı” dedi. Aliyev’in, “Barışın artık yalnızca kâğıt üzerinde değil, fiilen de mevcut olduğunun açık bir göstergesi olduğuna inanıyorum” sözlerine, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın basın sözcüsünden de olumlu karşılık verildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 21 Ekim Salı günü Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

İki Cumhurbaşkanı, görüşme sonrası ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İki ülke arasında ticari faliyet yeniden başladı

Aliyev, Tokayev ile yaptığı görüşmede, Ermenistan’a (belirtilmeyen miktarda) Kazak tahılı içeren mal sevkiyatının gönderildiğini paylaştı.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında, Sovyetler Birliği’nde bağımsızlıklarını kazanmalarının ardından herhangi bir ticari faaliyet olmamıştı. Aliyev, “Azerbaycan, Ermenistan’a yük taşımacılığı ile ilgili işgâlden beri mevcut olan tüm kısıtlamaları kaldırdı” sözleriyle uzun zaman sonra iki ülke arasında ticari faaliyetin başladığı duyurdu.

Aliyev: Ermenistan ile barış artık fiilen de mevcut

Aliyev yaşanan gelişmeleri, “Bunun, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın artık yalnızca kâğıt üzerinde değil, fiilen de mevcut olduğunun açık bir göstergesi olduğuna inanıyorum” şeklinde yorumladı.

Açıklamasında “Trump Yolu”na da değinen Aliyev, güzergâhın 2028 yılının sonuna kadar açılacağını söyledi. Ancak Aliyev bu güzergâhı, Ermenistan’ın karşı çıktığı “Zengezur koridoru” olarak adlandırdı.

Aliyev’in sözleri ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın basın sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, açıklamayı Ermenistan’da memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Baghdasaryan: Barışın kurumsallaştırılması açısından önemli

Baghdasaryan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bu adım, bölgesel (transit bağlantıların açılması), karşılıklı güvenin güçlendirilmesi ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın kurumsallaştırılması açısından önemlidir; Washington’da varılan anlaşmalarla da uyumludur.”

Ne olmuştu?

Aliyev ve Paşinyan 8 Ağustos’ta, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Washington’da tarihi bir görüşme gerçekleştirmiş ve bir barış anlaşması paraflanmıştı. Ancak bu anlaşma henüz imzalanmadı.

Devam eden barış süreci kapsamında iki ülke, ilişkileri normalleştirmek ve uzun yıllardır kapalı olan sınırlarını ticaret ve bölgesel bağlantılar için açmak üzere çalışıyor.

Barış anlaşmasının temel unsurlarından biri de Trump Yolu (uluslararası adıyla Trump Route for International Peace and Prosperity veya TRIPP), yani Azerbaycan’ı Nahçıvan’la Ermenistan toprakları üzerinden birbirine bağlayacak bir transit güzergâh projesi.

Agos