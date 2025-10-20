Papa 14. Leo ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Vatikan’a yaptığı ziyaret kapsamında Papa 14. Leo ile bir araya geldi.

Dünya Katolikleri ve Vatikan lideri Papa 14. Leo, bugün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Vatikan’da kabul etti.

Ermenistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Papa’nın Başbakan Paşinyan’ın Vatikan ziyaretinden ve Başpiskopos Ignazio Şükrullah Maloyan ile altı diğer ruhanin azizlik merasimine katılımından memnuniyet duyduğu bildirildi.

Papa 14. Leo, Kutsal Makam ile Ermenistan arasındaki yakın ilişkileri vurgulayarak özellikle Venedik’teki Mekhitarist Tarikatı’nın bu ilişkilerin derinleşmesindeki rolüne dikkat çekti.

Başbakan Paşinyan da Papa’nın Roma Papalığı’na seçilmesi vesilesiyle bir kez daha tebrik ederek, kutsal misyonunun zor ve sorumluluk gerektiren yolunda güç ve başarı dileklerini iletti.

Paşinyan, Papa 14. Leo’nun liderliği altında Kutsal Makam ile Ermenistan arasındaki yakın diyaloğun süreceğine ve Ermenistan için önemli konulara gösterilen istikrarlı ilginin devam edeceğine inandığını ifade etti.

Ermenistan-Azerbaycan barışı

Görüşme sırasında bölgesel meselelere de değinildi. Taraflar, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barışın sağlanması konusunu ve insani meselelere ilişkin konuları ele aldılar. Papa Leo, bu yönde kaydedilen ilerlemeyi tebrik ederek, bölgede barışın tesisinin işbirliği ve istikrarın yeni bir döneminin başlangıcı olacağı umudunu dile getirdi.

Başbakan Paşinyan ise Ermenistan hükümetinin barış gündemine olan bağlılığını bir kez daha teyit ederek, bunun hem Ermenistan’ın hem de bölgenin refahı ve sürdürülebilir kalkınması için önemli olduğunu belirtti.

18–20 Ekim tarihleri arasında Kutsal Makam’a çalışma ziyareti gerçekleştiren Paşinyan, 19 Ekim’de Papa Leo’nun başkanlığında Aziz Petrus Meydanı’nda düzenlenen Başpiskopos Maloyan ve altı diğer kutsal kişinin azizlik merasimine katıldı.

