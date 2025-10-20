Ermenistan Gümrü Belediye Başkanı Ghukasyan tutuklandı

Nisan’daki seçimlerde Gümrü Belediyesi’nin başına geçen Vartan Ghukasyan, Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’nin yaptığı operasyonla tutuklandı. Operasyonda belediye çalışanı yedi kişi de gözaltına alındı.

Gümrü Belediye Binası’ndaki tutuklamanın ardından yapılan açıklamada, kolluk kuvvetlerinin yolsuzluk iddialarıyla ilgili soruşturma sırasında Ghukasyan ile şehrin baş mimarının rüşvet aldığına dair deliller topladığı belirtildi. Ghukasyan ile mimarın, Gümrü’de kaçak olarak inşa edilen binanın yıkımını engellemek ve evrakta sahtecilik yapmak karşılığında bir kişiden 4 milyon dram rüşvet talep ettiğini iddia ediliyor. Ghukasyan ve arkadaşlarının ayrıca belediyenin diğer üyelerine şantaj yaptıkları da iddia ediliyor. Geçtiğimiz ay ise Ghukasyan’ın oğlu Spartak gasp suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, “Yolsuzluk şebekesinin yapısını ve işleyiş mekanizmalarını tam olarak ortaya çıkarmak ve suç şebekesinde yer alan tüm kişileri tespit etmek amacıyla ceza yargılaması kapsamında kapsamlı operasyonel, soruşturma ve delil toplama faaliyetleri yürütülmeye devam ediyor” açıklaması yaptı.



1999-2012 yılları arasında Gümrü Belediye Başkanı olarak görev yapan Ghukasyan, Nisan ayındaki yerel seçimlerin ardından Komünist Parti’den göreve geri döndü. İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi en çok oyu almış olsa da, muhalefet güçleri Ghukasyan’ı lehine bir koalisyon kurdu. Belediye Başkanı’nın adı uzun zamandır yerel suç örgütleriyle ilgili tartışmalarla anılıyor.

