Aras Yayıncılık bu yıl da Diyarbakır Kitap Fuarı’nda

Diyarbakır 9. Kitap Fuarı, 18 Ekim’de Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. Aras Yayıncılık da, 2. salon 228 numaralı stantlarında okurları bekliyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi (DTSO) ile Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen Diyarbakır 9. Kitap Fuarı, 18 Ekim Pazar günü Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.



Bu yıl 9’uncusu düzenlenen fuar, hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

Fuarın açılışına DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Doğan Hatun, Diyarbakır milletvekilleri, Diyarbakır Vali Yardımcısı Batuhan Taşgın, TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, yayınevleri ve temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Sabah saatlerinden itibaren fuar alanına gelen kitapseverler, stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşi, imza günü ve kültürel etkinliklere katılım da oldukça yüksek seviyede gerçekleşiyor.

Ziyaretçilerin en fazla ilgi gösterdiği bölümler arasında tarih, edebiyat, kişisel gelişim ve çocuk kitapları yer aldı.

Aras Yayıncılık da stant açtı

Aras Yayıncılık, bu yıl da Ermenice ve Türkçe kitaplarıyla Diyarbakır Kitap Fuarı’nda. Yayınevi, 2. salon 228 numaralı stantlarına tüm okurlarımızı davet ediyor.



Fuar, 26 Ekim’e kadar Diyarbakır Kongre ve Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/36065/aras-yayincilik-bu-yil-da-diyarbakir-kitap-fuarinda