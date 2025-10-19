Çorlu Kalesi’ndeki kazılarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinin izleri ortaya çıkarılıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 29 bin metrekarelik alanda yürütülen kurtarma kazılarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler gün yüzüne çıkarılıyor.

Fırat Çakır

Kalede temmuz ayında başlatılan kazı çalışmaları, Tekirdağ Müze Müdürlüğü başkanlığında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Çorlu Belediyesi işbirliğinde yürütülüyor.

Kazı alanında 4 işçi, 2 arkeolog, 1 restoratör ve 7 gönüllü öğrenci tarafından yapılan çalışmalarda, çeşitli sikkeler, ok uçları ve sırlı seramik parçaları bulundu.

Tekirdağ Müze Müdürü ve Kazı Başkanı Abdülgani Tarkan, AA muhabirine, ortaya çıkarılan her buluntunun kıymetli olduğunu söyledi.

Tarkan, “Seramik ağırlıklı buluntularımız var. Çalışmalarımız iki aşamada devam ediyor. Ağırlıklı olarak Bizans ve Osmanlı dönemi seramikleri çıkıyor. Bunun yanında sikkeler ve ok uçları da bulunuyor.” dedi.

Kazı çalışmalarında en üst katmanda erken Osmanlı dönemine ait seramiklerin ortaya çıktığını ifade eden Tarkan, “Seramiklerde imalat hatalarına rastladık. Bu durum, burada üretim yapıldığını gösteriyor. Hatalı ürünlerin atıldığı bir alan olabilir. Belki de İznik çini fırınlarından sonra Osmanlı’nın çini atölyelerinden biri burada kurulmuş olabilir. Dönemin bezemelerini ve bitkisel süslemelerini yansıtan sırlı seramikler tespit ettik.” diye konuştu.

Tarkan, buluntuların bölgede bir çini atölyesinin varlığına işaret ettiğini söyledi.

Çorlu Kalesi’nin tarih boyunca pek çok saldırıya maruz kaldığını anlatan Tarkan, şunları kaydetti:

“Kazı çalışmalarının en az 20 yıl sürmesini bekliyoruz. Burası devasa bir alan. Roma İmparatorluğu döneminde İstanbul’un güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş. Avrupa ve Balkanlar’dan gelebilecek saldırıları durdurmak için büyük bir süvari kalesi yapılmış. Vize ve Silivri’de de benzer kaleler var ancak en büyüğü burada. Tehlike anında atlı birlikler bu kaleden sevk edilirmiş, burası bir dağıtım merkeziymiş.”

AA