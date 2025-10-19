Ankara desteği yetmedi; KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefet adayı Erhürman kazandı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 5 yıl süreyle görev yapacak 6’ncı ve yeni cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına geçti. KKTC Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,77’sini aldı.

Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00’e kadar oy verdi. Kıbrıs Sosyalist Partisi’nin adayı Osman Zorba ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) adayı Tufan Erhürman’ın yanı sıra bağımsız adaylar Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler ve İbrahim Yazıcı seçimin ilk turunda cumhurbaşkanı olmak için yarıştı.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, saat 16.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 53,19 oldu. KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yapılan açıklamaya göre 777 sandıktan 735’i açılırken, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman oyların yüzde 62,80’ini, Ankara’nın desteklediği aday Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,77’sini aldı.

“An itibarıyla, tam tarafsızlıkla tüm yurttaşlarımın cumhurbaşkanı olmaya söz veriyorum”

Seçimi kazanmasının ardından açıklamalarda bulunan Erhürman, şunları söyledi:

“Bu seçimin kaybedeni yok. Hep birlikte kazandık. Hep birlikte de yöneteceğiz demiştik. Cumhuriyetçi Türk Partisi’ndeki tüm dostlarıma ve Toplumcu demokrasi Partisi’ndeki arkadaşlarıma, bağımsız milletvekillerine, Gülşah Sanver Manavoğlu’na ve Sayın Serdar Denktaş’a çok teşekkür ediyorum.

Ulusal Birlik, Demokrat ve Yeniden Doğuş Partisi dahil diğer bütün partilerden arkadaşlar bize oy verdi. Bütün halkımıza, oy veren ve vermeyen herkese teşekkür ediyorum. An itibarıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı değilim, an itibarıyla, tam tarafsızlıkla hangi partiye mensup olursa olsun tüm yurttaşlarımın cumhurbaşkanı olmaya söz veriyorum.

Beni mutlu eden şeylerden biri de şu; sonuçlar itibarıyla önde görünüyoruz. Bu da aslında şunu gösteriyor; biz bir bütünüz. İrademiz bir bütündür. Herhangi bir ilçemiz farklı yönde bir irade ortaya koymamıştır. Kardeşliğimiz kazanmıştır, kardeşliğimiz hiçbir şekilde bozulmamıştır. Parçalanmayacağız dedik, parçalanmadık.

Halkımda birlikte olmak bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Seçim süreci içerisinde de hep söyledim. Özellikle dış politikaya ilişkin sorumlulukları elbette Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare içerisinde yürüteceğim. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.”

Türkiye’den birçok isim Ersin Tatar’a destek ziyaretine gitmişti

Türkiye’den futbolcu Mesut Özil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sanatçı Yavuz Bingöl ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı seçimi için Ersin Tatar’ı desteklemişti.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ

Resmi olmayan kesin sonuçlar açıklandı

YSK Başkanı Bertan Özerdağ’ın ülke genelinde kurulan 777 sandığın 580’inden gelen resmi olmayan kesin sonuçlara göre; Zorba yüzde 0.32; Erhürman 63.28; Kırdağ, 0.34; Boran 0.15; Hasgüler 0.23; Yazıcı 0.24; Gürlek 0.18, Tatar ise 35.27 oy aldı. Özerdağ, yarım saat içinde de resmi sonuçları açıklayacaklarını belirtti.

KKTC’de Cumhurbaşkanlığı için 8 aday yarışıyordu ancak seçimin son günü bağımsız aday Hüseyin Gürlek, diğer bağımsız aday mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine çekildiğini duyurmuştu. Diğer adaylar ise Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) ve hepsi bağımsız Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı ve Tufan Erhürman.

5 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Tatar, Türkiye’nin de destek verdiği iki devletli çözüm modelini savunuyor. Muhalif lider Tufan Erhürman ise 50 yıldır müzakere edilen ancak sonuç alınamayan federasyon modelini benimsiyor. Erhürman, iki devletli çözümün gerçekçi bir formül olmadığını ve Kuzey Kıbrıslıların yaşadığı mağduriyetleri sürdürmekten başka sonuç vermediğini belirtiyor.

Oylar sayılmaya başlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminde oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim merkezlerinde başlayan sayım işlemleri, KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gözetiminde ve sandık kurulu eşliğinde yürütülüyor.

Seçime katılım oranı yüzde 62,83 oldu

Özerdağ’ın açıklamasına göre, saat 16.00 itibarıyla seçime katılım oranı yüzde 62,83 oldu. Bu oran, Lefkoşa’da yüzde 54,58, Gazimağusa’da yüzde 51,87, Girne’de yüzde 52,70, Güzelyurt’ta yüzde 51,77, İskele’de yüzde 54,06 ve Lefke’de yüzde 54,43 olarak kaydedildi.

KKTC’deki 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda katılım oranı yüzde 58,31, ikinci turda ise yüzde 67,29 olarak gerçekleşmişti. 2020’deki seçimlerde 198 bin 957 olan kayıtlı seçmen sayısı, 2025 seçimlerinde 218 bin 313’e ulaştı.

Ersin Tatar oy kullandı, Erdoğan’a teşekkür etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile oyunu, Lefkoşa Şehit Tuncer İlkokulu’nda 157 numaralı sandıkta kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Ersin Tatar, KKTC’de Türkiye’nin desteğiyle çok büyük yatırımlar yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tüm dünyaya KKTC’yi duyurduğunu bildirdi.

Tatar, sandıklarda görev alan herkese teşekkür ettiğini de belirterek, “Vatandaşlarımız oylarını kullansın ve irade ortaya çıksın, geleceğimizi tayin etme ve geleceğimize yön vermek için halkımız oy kullansın, demokrasi ve devlete bağlılık için, iradenin ortaya çıkması adına oyunuzu kullanın” dedi.

Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar

TIKLAYIN – KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rum tarafının siyasetini bir kez daha kınamak istiyorum

Başbakan Ünal Üstel oyunu kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel oyunu, eşi Zerrin Üstel ile saat 10.45’te Alsancak İlkokulu’ndaki 156 no’lu sandıkta kullandı.

Oy kullandıktan sonra basına açıklama yapan Üstel, büyük bir olgunluk içinde, birbirine saygılı ve kardeşlik duygularının ön planda olduğu güzel bir kampanya sürecinin yaşandığını belirterek, tüm adaylara başarılar dilediğini söyledi.

Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel

CTP adayı Tufan Erhürman oyunu kullandı: Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş Erhürman ile Gönyeli Dr. Suat Günsel İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Erhürman, oy kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, uzun bir seçim sürecini geride bıraktıklarını belirterek, “Bu seçim, çocuklarımızın seçimi. Bu bilinçle hareket ettik. Burada verilecek karar, geleceğimiz üzerinde etkili olacak. Kıbrıs Türk halkı demokrasiyi içine sindirmiş bir halk. Bu süreç içerisinde büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yerini aldı. Bugün iradesini sandığa yansıtacak. Halkımızın iradesi herkes için hayırlı olsun” diye konuştu.

Tufan Erhürman, eşi Nilden Bektaş

Seçim yasakları

KKTC Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) duyurusuna göre, 18 Ekim Cumartesi saat 18.00’den 19 Ekim Pazar saat 19.00’a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayın organı tarafından seçim ve sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasaklandı.

Seçim günü sandık alanlarında veya civarında, aday ve siyasi parti ambleminin veya işaretinin taşınması, aday ve siyasi partinin propagandasını yapan renkleri çağrıştıran herhangi bir giysi, emtia ve maske kullanılması da yasaklar arasında yer alıyor.

KKTC genelinde gün boyu alkollü içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak ve bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı. Alkollü lokantalar müşterilerine sadece yemek verebiliyor.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanların dışında kimsenin köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıması da yasak.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC’de seçimi ilk turda kazanabilmek için adaylardan birinin yüzde 50’nin üzerinde oy alması gerekiyor. Hiçbir adayın salt çoğunluğu (yüzde 50+1) sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

2 binden fazla polis görev yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda, 2 binden fazla polisin sandık güvenliğini sağladığı bildirildi.

Polis Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 777 sandık, seçim kurulları ve diğer birimlerde sandık güvenliğini sağlamak üzere 2 bin 166 polis görev aldı.

Seçimin, huzur ve güven içinde yapılması için tüm unsurları ile gereken emniyet tedbirlerinin alındığını açıklayan Polis Genel Müdürlüğü, seçim dolayısıyla diğer polis hizmetlerinde aksama yaşanmayacağını duyurdu.

Seçim kapsamında Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket eden 10 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

