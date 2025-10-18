Ersin Tatar CNN Türk’te: Türkiye ‘Kıbrıs’tan çıksın’ isteniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de 19 Ekim’de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi öncesinde CNN Türk’e açıklamalarda bulundu.

BU SEÇİM NEDEN ÖNEMLİ?

Ben kimin adayıyım, ona bakmak lazım. Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti. Kıbrıs Türk halkının egemenliğini ve KKTC’nin tanıtılması gerektiğini, ayrı bir devlet olması gerektiğini yıllardır paylaşıyorum, 5 yıldır bu siyaseti sürdürüyorum. Türkiye Cumhuriyeti de bu siyaseti onaylamış.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC’nin ayrı bir devlet olması gerektiğini BM Genel Kurullarında ifade ediyor ve bizleri de Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olarak kabul ettirdiler. Bu anlayışla Türkiye Cumhuriyeti ve bizler Kıbrıs’taki siyaseti 5 yılda yapılan çalışmalarla duyurduk.

Diğer adaylar yıllarca Türkiye karşıtı ve Rumlarla ortaklık kurmayı ve federasyonu savundular. Ben Annan planına karşıydım.

KIBRIS’TA FEDERASYONU NE ANLAMA GELİYOR?

Rumların avukatlığı yapılıyor. Bunlar iki kurucu devlet olacak deniliyor ama öyle değil. AB’ye girdikten sonra Rum tarafı diyor ki Kıbrıs Cumhuriyeti esas devlettir, 1960’da kuruldu, KKTC zamanla ortadan kaldırılacak, Kıbrıslı Türkler Kıbrıs Cumhuriyetine entegre edilecek. Türkiye’de aradan çekilecek, bunu söylemiyorlar, çıksın inkar etsinler. AB’ye girdikten sonra Kıbrıs tüm çatışmaların zemini değişecek. Türkiye ve TSK çekilecek ve garantörlük hakkı kalkacak. Bunu bildiğimiz için siyasette eksen değişikliğine gittik.

Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs’tan çekilirse ne olacak? Mavi vatanda denilen alanlarda ve hava sahasında kayıplar olacak. Sonuna kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini korumak zorundayız. Ada’da asli unsuruz. Osmanlıdan beri buradayız, Rumlar İngiliz döneminde çoğaldı. Ada Türk adasıydı, oynanan oyunlarla bu noktaya geldi. Türkiye ile ada arası 60 km, Yunanistan’a ise 1000 km, AB’ye daha uzak. Kimseye sormadan Annan planına hayır diyen Rumları cezalandıracaklarına AB’ye aldılar. Biz çok mağduruz, uluslararası bir mahkeme olsa yüz milyarlarca dolar tazminat alırız yaptıklarından dolayı. Bu seçim bu yüzden önemli.

“FEDERASYON, KKTC’Yİ YOK ETME VE TÜRKİYE’Yİ ADADAN ÇIKARMA PLANIDIR”

Beni hep içten vurmaya çalıştılar, yollarda asfalt döküldü mü dökülmedi mi, şunun fiyatı arttı mı? Cumhurbaşkanın görevi bu değildir. Görevi KKTC’nin uluslararası ve Türkiye ile ilişkileri sürdürmektir, müzakere sürecini yönetmektir. 5 yıldır son derece başarılı bir şekilde bu süreci yönetiyoruz. Erdoğan bugün bir dünya lideri, bunu görüyoruz bir çok temasında, beni her zaman desteklemiştir. Tanınma illaki gelecek, tek vücut olursak Kosova’daki gibi illaki olacak. Bizim şanssızlığımız karşımızdaki cephe, farklı bağlantıları, halen federasyon demeleri. Federasyon bir tuzak, KKTC’yi yok etme ve Türkiye’yi adadan çıkarma planı, Doğu Akdeniz’i ele geçirme planıdır.

KKTC’DE SEÇİM

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC’de, 19 Ekim’de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu düzenlenecek. Seçimlerde 7 aday yarışacak.

Hürriyet Gazetesi