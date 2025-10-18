200’den fazla isim ve 70 organizasyondan ‘yapay zeka sınırlansın’ çağrısı

Aralarında ‘yapay zekanın babası’ olarak kabul edilen Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton, Nobel Ödüllü ekonomistler Daron Acemoğlu ve Joseph Stiglitz’in de bulunduğu 200’den fazla kişi ve 70 organizasyon devletlerin 2026 sonuna kadar yapay zekâya sınırlamalar getirmesi için çağrı yaptı.

Artı Gerçek- Aralarında 9 eski devlet başkanı ile bakan ve 10 Nobel Ödülü kazanan 10 kişinin de bulunduğu 200’den fazla kişi ve 70 organizasyon, yapay zekânın insanlığa oluşturduğu risklere karşı önlem almak için kırmızı çizgiler belirlenmesi gerektiğini belirtti.

‘Yapay Zeka Kırmızı Çizgileri için Küresel Çağrı’ adıyla yayımlanan bildiriyi Nobel Barış Ödüllü gazeteci Maria Ressa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla duyurdu.

Kampanya, yapay zekânın yapmasına asla izin verilmemesi gereken şeylerin net şekilde belirlenmesi gerektiğini savunuyor. Bildiride devletlerin 2026 yılının sonuna kadar yapay zekânın risklerine karşı anlaşmaya varması ve bu kısıtlamaların uygulanmasının zorunlu olması çağrısı yapıldı.

KIRMIZI ÇİZGİLER NELER?

The Future Society liderliğinde hazırlanan bildiride kırmızı çizgilere örnek olarak yapay zekânın çocukları manipüle etmek için kullanılması, insan kontrolü olmadan hedef seçebilen yapay zekâ destekli silahlar, kendini insan denetimi olmadan geliştiren yapay zekâ sistemleri, insanlar üzerinde kontrol kurmaya çalışan yapay zekâ sistemleri ve otonom siber saldırılar yapabilen sistemler bulunuyor.

Bildiride daha önce ozon tabakasının delinmesi, insan klonlama ve biyolojik silahlara karşı benzer sınırlamalar getirildiğine dikkati çekilerek, yapay zekâya benzer sınırlamalar getirilmemesinin insanlığa büyük tehdit oluşturacağına vurgu yapıldı.

YAPAY ZEKANIN BABASI DA İMZALADI

İmzacılar arasında Nobel Ödüllü ekonomistler Joseph Stiglitz ve Daron Acemoğlu, ‘yapay zekanın babası’ olarak kabul edilen Nobel Ödüllü Geoffrey Hinton, ‘Sapiens’ kitabının yazarı düşünür Yuval Noah Harari, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü eski genel direktörü Ahmet Üzümcü ve Yunanistan eski Maliye bakanı Yanis Varufakis de bulunuyor.

Artı Gerçek