Ανακοινωθέν για τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου (18 Οκτωβρίου 2025)

Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος ἐσυνέχισε καί σήμερον, 18ην Ὀκτωβρίου 2025, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἐξαντλήσασα τήν θεώρησιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις.

Τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως, κατόπιν αἰτήματος τοῦ Μακ. Πατριάρχου Ρουμανίας κ. Δανιήλ, τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐν Ἄθωνι ἀσκησάντων ὁσιακῆς βιοτῆς Ἱερομονάχου Νήφωνος Ionescu Προδρομίτου (1799-1899) καί Μοναχοῦ Νεκταρίου Cretu (Πρωτοψάλτου) (1804-1899).

Ἐπίσης, τήν προτεραίαν, ἐτελέσθησαν τό Μικρόν καί τό Μέγα Μήνυμα τοῦ Θεοφιλ. ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ροδοστόλου κ. Ἀντωνίου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου

___________

Φωτό: Νίκος Παπαχρήστου

