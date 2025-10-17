Skandal teklifi Yunanistan gazetesi duyurdu: Adalara İsrail füzesi

Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesine göre, İsrail hükümeti Atina’ya, adalarda kullanılabilecek “killer drones” tipi insansız hava araçlarının (İHA) da dahil olduğu gelişmiş hava savunma sistemleri teklif etti.

“SPYDER ALL İN ONE” VE DAHA FAZLASI

Haberde, İsrail’in uzun süredir müzakereleri devam eden “Spyder All in One” hava savunma sistemine ek olarak, adalar bölgesinin karmaşık coğrafi yapısına uygun yeni sistemler önerdiği belirtildi.

İsrail’in bu kapsamda, İHA savunma sistemi olarak da kullanılabilecek lazer sistemlerini Yunanistan’a teklif ettiği ve Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin bu öneriyi değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

ADALAR İÇİN “KİLLER DRONE” ÖNERİSİ

Gazeteye göre İsrailli firmalar ayrıca, üzerinde yerleşim bulunmayan küçük adalarda bile kolaylıkla kullanılabilecek yüksek teknoloji ürünü “killer drone” tipi insansız hava araçlarını da gündeme getirdi.

Bu araçların batarya ile çalıştığı, veri toplayabildiği ve gerektiğinde olası tehditlere karşı otomatik harekete geçebildiği vurgulandı.

AB’NİN “DRONE DUVARI” PLANI

Haberde, Avrupa Birliği’nin (AB) 2027’ye kadar dış sınırlarını kapsayacak bir İHA’lara karşı savunma duvarı (drone wall) oluşturma planının Atina tarafından memnuniyetle karşılandığı aktarıldı.

Ancak Yunanistan’ın, Türk savunma sanayisinin bu sisteme dahil edilmemesi gerektiği yönündeki görüşünü AB yetkililerine ilettiği ifade edildi.

TÜRKİYE’YE DESTEK VEREN ÜLKELER

Kathimerini’nin haberinde, Türk savunma sanayisinin insansız hava araçları konusundaki tecrübesi nedeniyle NATO üyesi birçok ülkenin Türkiye’yi ittifakın caydırıcı gücüne katkı sağlayan önemli bir aktör olarak gördüğüne dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, AB içinde Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) itirazlarına rağmen Almanya, İspanya ve İtalya’nın Türkiye’yi desteklediği belirtildi.

YUNANİSTAN HAVA SAVUNMASINI YENİLİYOR

Haberde son olarak, Yunanistan’ın elindeki eski hava savunma sistemlerini yenilemeye çalıştığı ve İsrail ile insansız hava araçları alanındaki işbirliğini derinleştirdiği vurgulandı.

Hürriyet Gazetesi