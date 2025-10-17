Şişlisporlular Montreal’de buluştu

Şişli Spor Kulübü eski sporcuları, Montreal’de bir araya geldi.

Şişli’den Kanada’nın Montreal şehrine göç etmiş, İstanbul Ermeni toplumundan eski voleybolcu, halterci, basketbolcu ve futbolcular olmak üzere toplam 125 kişi, düzenlenen yemekte buluştu.

Montreal Bolsohay Miutyun tarafından, Habib Malo başkanlığında organize edilen yemek, Hagop Kazan ve Majak Ohanyan Çakır’ın iş birliğiyle yapıldı. Şişlispor’un eski voleybolcularından Mıgırdiç Mığdesyan’ın sunuculuk görevini üstlendiği yemeğe Los Angeles Ermeni toplumundan Herman Çelik ve New York’tan Arto & Zabel Hırimyan da katıldı.

Yemekte bulunan Şişli Spor Kulübü Başkanı Alen Tekbıçak, Habib Malo ve Herman Çelik’e birer plaket takdim etti. Tekbıçak, “Dünden bugüne oluşturduğumuz köprü, tüm eski sporculara o günleri hatırlattı; yapmış olduğumuz çalışmalarla sporcu sayımızı arttırmaya ve kulübümüzü ayakta tutmaya çalışıyoruz” dedi.

Montreal Bolsohay Miutyun tarafından, Alen Tekbıçak ve yönetim kuruluna plaket takdim edilirken, Tekbıçak da eski sporculara lisans ve formaların olduğu özel hediye seti armağan etti. Geceye, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan ve yönetim kurulu üyeleri video mesajlarıyla katıldılar. Patrik Maşalyan, mesajında kulübün geçmişi ve geleceği arasında bir köprü kurmasından dolayı başkan ve yönetimi kutladı. Kulüp Genel Sekreteri Diana Altun’un kulüp binasından nostaljik bir video çekerek yaptığı tur, katılımcılara geçmişi yeniden yaşattı.

Yemeğe ‘en yaşlı sporcu’ olarak katılan Maestro Ara Toşikyan, konuklar tarafından onurlandırıldı.

Agos