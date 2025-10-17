Radikal’den Mardin’e bir yolculuk

Radikal’in gecesi pek radikal sayılmazdı ama ben dahil herkes çok eğlendi

Radikal’in gecesi için Yakup2’ye gelen gençlerden eski bir Radikal sayısı istemiştim. İşte bakın Evrim Altuğ, gördüğünüz 8 Mayıs 2002 tarihli “Erdoğan usulü demokrasi” başlıklı bu sayıyı getirdi. Düşünün Erdoğan daha sadece AKP Genel Başkanı ve Başbakan olmasına 1 yıl var. Bizim Radikal, Erdoğan’ın demokrasi anlayışını kavramış bile. Radikal manşetini görünce Radikallilerin bir araya geldiği eğlence anma gecesini anlatmaya böyle başlayayım dedim.

Eğlencede kişi başı ücret 1850 TL idi. Ben tabii ki ödemedim. Yakup2’nin Yıldıray Bey’i beni misafir etti. 95 kişi katıldığı için kimsenin adını, biraz da kıskançlığımdan, koymamaya karar verdim. Sadece tertip komitesinin adını onlara teşekkür etmek için yazıyorum, işte buyurun; Burcu Aktaş, Serkan Ocak, Bahar Çuhadar, Burak Kuru. Benim oraya nasıl gidip döndüğümü düşünüyorsanız onu da söyleyeyim. Radikal Kültür Sanat’tan Erkan Aktuğ götürdü, dönüşte de bütün gece aynı masada oturduğumuz Radikal’in Managing Editörü Zerrin Yazıcı getirdi. Ben toplam bir buçuk saat durabildim, geri kalan millet sabaha kadar eğlenmiş.

Mungan yeniden Cihangir’de

Uzun zamandır mahalleye uğramayan ve de karşıya taşınmış olan taa Ankara’dan arkadaşım Murathan Mungan’ı Cihangir 22’de yakaladım. Mungan’ı şiir sanatından söz ettiği poetika notlarını bir araya getiren “Ley Hatları” kitabının çıktığı gün gördüm.

Mardinli Murathan Mungan, 2026 yılının başlarında çıkacak iki kitabının da haberini verdi. Ben şimdi söylemiyorum zamanı gelince yazarım. Mungan, Ahmet Say Edebiyat Ödülünü almak üzere 24 Ekim’de Ankara’da olacak. Hayranlarına duyurulur.

Murathan Mungan 70, Gonzo Tuğrul 80’e 4 ay kala

Mardin demişken “Dışarıdan Gazel”i atlamayalım

Mülkiye’den arkadaşım Ferhan Babalıoğlu, Mardin dolaylarında geçen hafta gezi yaptığında çektiği güzel fotoğrafları göndermiş, kullanmadan edemedim.

Midyat’ta bir sokak. Çoğunlukla eski, çok güzel korunmuş Süryani evleri var / Hasankeyf, Dicle’den kurtarılanlar ve diğer buluntularla harika bir müze yapmışlar, köy de yeniden yapılmış

Dara Antik Kenti, milattan sonra 400 yılı Nekropol alanı

Yazının “Advertorial (!)” kısmında Süryani arkadaşımız yönetmen ve sanatçı Özcan Geçer’in Mardin Süryanilerini anlatan enstANane belgeselini bulacaksınız.

Sıkça sorulan sorular ve cheap shots

İki gün arka arkaya sokağa çıkamadığım için yazar Figen Şakacı ile şair ve yazar Akif Kurtuluş’un nikahına ve daha sonradan Yakup2’deki kutlamalarına gidemedim. Eminim bana kızmamışlardır. Buradan ikisini de öpüyorum.

Arkaşımız gazeteci meslektaşım Candan Yıldız’ın çok ciddi bir sorun hâline gelen sokak çetelerini anlatan T24’teki yeni yazı dizisini atlamayın derim. Eğer görmediyseniz ilk yazıya bu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mardin Midyat’ta geçtiği varsayılan Uzak Şehir dizisi gerçekten hiç parlak değil. Bu yüzden Mardin’i övdüğüm bu yazıma koymuyorum.

Üzülerek söyleyeyim ki reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal

Linkler ve çağrılar

Yargı Paketi taslağında LGBTİ+’lara karşı getirilmesi planlanan düzenlemeler hakkında üyesi bulunduğum İHD’nin açıklamasını buraya sizler için bırakıyorum.



“Kamuoyuna yansıyan ve yakın zamanda Meclis’e sunulacağı belirtilen 11. Yargı Paketi taslağında yer alan düzenlemeler, doğrudan LGBTİ+’ları hedef almakta ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası insan hakları sözleşmelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir.”

Açıklamanın tamamını okumak için tıklayın.

Iğdır’da yaptıkları haber nedeniyle gözaltına alınan meslektaşlarım için üyesi olduğum TGC’nin açıklamasını da ekliyorum.

“Kamuoyunu ilgilendiren tüm olaylar hakkında, halkı objektif ve gerçekleri yansıtacak biçimde aydınlatmak basının varlık nedenidir. Kamu yararını zedeleyen halkı olumsuz etkileyen sorunlarla ilgili olarak iktidarı ve yöneticileri eleştirmek, uyarmak, bu varlık nedeninin olmazsa olmazıdır. Ancak bu gerçeği görmek istemeyen güç odakları, haksız gözaltı uygulamalarıyla gazeteciler üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyor.”

Bu açıklamanın da tamamını okumak için buraya tıklayabilirsiniz.

Beyoğlu Belediyesi’nin açacağı yeni sergiyi de buradan sizlerle paylaşıyorum.

“Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Aklımda Bir Şey Var” sergisi, 17 Ekim-16 Kasım 2025 tarihleri arasında ziyarete açık olacaktır. Sergi; aidiyet, hafıza, beden ve kırılganlık kavramlarını üç boyutlu biçimde yorumluyor.”

Advertorial (!)

Hakan Aytekin’in yönettiği, Özcan Geçer’in yapımcılığını üstlendiği “enstANtane” belgeseli yaklaşık 40 yıl önce Mardin İdil’de çekilen 18 Süryani’nin yer aldığı bir fotoğraf karesi bir ‘an’dan yola çıkıyor. 2,5 yılda meydana getirilen belgesel, ulusal ve uluslararası festivallerde ilgi gördü. 63 dakika süren Süryaniler arasındaki uluslararası göçü anlatan belgesele şu link üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şarkı önerisi

Bu haftaki şarkımız John Lennon’ın sitem dolu şarkısı How Do You Sleep? Kime sitem etmek için dinlemek istiyorsun öyle dinleyin.

