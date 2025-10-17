Papa Leo, Opus Dei’yi lağvetmeye hazırlanıyor

Papa Leo XIV’ün, Katolik dünyasının derin devleti Opus Dei’yi kökünden dönüştürecek yeni tüzükleri onaylamaya hazır olduğu iddia edildi. 1928’de kurulan Opus Dei, Katolik Kilisesi’nde değişimin önünde duran ve pek çok tartışma ve komplo teorisinin merkezinde bir kurum.

İspanya merkezli InfoVaticana’nın aktardığı habere göre, Papa Leo XIV kısa zamanda Opus Dei’nin bugünkü yapısını fiilen sona erdirecek reform tüzüklerini yayımlamaya hazırlanıyor. Vatikan içinde ve Opus Dei merkezlerinde bu müdahalenin kaçınılmaz olduğu görüşü hâkim.

İki ayrı kaynağa göre reform metni tamamlandı ve resmî onayı bekliyor; bu onayın önümüzdeki haftalarda gelmesi bekleniyor.

Bu radikal adımlar, Opus Dei içindeki reform direncinin uzun süre devam etmesiyle bağlantılı. Papa Francis de benzer reformlar peşindeydi.

2013’te (2023’te) Francis, bir ikinci kararla Opus Dei’nin laik üyeler üzerindeki otoritesini kaldırmış ve Vatikan’ın grubu denetleme hakkını teyit etmişti.

Francis’in ölümünden sonra Opus Dei yönetimi olağanüstü toplantısını erteleyerek reform tartışmasını askıya aldı. Bu hareket, Leo XIV’ün daha esnek davranabileceği umuduyla beklemek şeklinde yorumlandı

Opus Dei Kimdir?

Opus Dei, Katolik Kilisesi içinde “Kutsal Haç ve Opus Dei Prelaturası” olarak tanımlanan özel bir kurumdur. Latince adı “Tanrı’nın Eseri” anlamına gelir.

2 Ekim 1928’de İspanyol rahip Josemaría Escrivá tarafından kurulmuştur.

Kurumun temel misyonu, sıradan günlük işler ve meslekler aracılığıyla “kutsallık” arayışını yaymak; iman ile günlük yaşamı birleştirmek olarak tanımlanır.

Opus Dei üyeleri, hem laik kişiler hem de rahiplerden oluşur. Kurumun yönetimi Kilise hukukuna bağlı yapılara dayanır.

Planlanan Reformla Ne Değişecek?

Sızdırılan bilgilere göre yeni tüzükler Opus Dei’yi tek bir yapıdan üç ayrı birime bölecek:

Klerikal Prelatura: Sadece Opus Dei’ye bağlı rahipleri kapsayacak, daha sınırlı yetkiyle işleyen bir yapı.

Kutsal Haç Rahip Topluluğu: Diyosez (yerel) rahiplere açık olacak, Opus Dei ruhani kimliğini yaymayı hedefleyen bir yapı.

Laik Üyeler Derneği: Numerariler, süpernumerariler, işbirlikçiler gibi laik üyeler için bağımsız ve kamuya açık bir dernek şeklinde işleyebilecek yapı.

Bu değişiklikle, Opus Dei’nin bugünkü tek ve birleşik kuruluş kimliği fiilen sona ereceği düşünülüyor.

Son yıllarda Opus Dei’nin kapalı yapısı, karar alma süreçlerinin gizliliği ve bazı eleştirmenlerin yolsuzluk ya da istismar iddiaları yönelttiği tartışmalar da kurumun şeffaflığı hakkında kamuoyunda endişelere yol açtı.

Serbestiyet