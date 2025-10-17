OpenAI, sahte Martin Luther King Jr videoları üretilmesini engelledi

OpenAI, kısa bir süre önce sükse yaratan Sora ile sahte Martin Luther King Jr videoları üretilmesini engellediğini duyurdu.

Yapay zeka çılgınlığı devam ederken ChatGPT’nin Sora’sına yönelik bir engelleme geldi. Yapay zeka ile gerçekçi videolar üretmeyi sağlayan Sora, yapılan açıklamaya göre artık Martin Luther King Jr. videolarını üretemeyecek.

Amerika için oldukça önemli olan Martin Luther King Jr. 1968 yılındaki suikastine kadar sivil haklar konusunda önde gelen isimlerden biri olmuştu. King Jr. baptist papaz olmasının yanı sıra, aktivist ve siyaset filozofu olarak da biliniyordu. Yapay zekalı Sora ile üretilen bazı videolarda yer alan Martin Luther King Jr.’ın mirasına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle engelleme kararı alındı.

Martin Luther King Jr.’in mirasını temsil eden The Estate of Martin Luther King Jr. Inc. ile OpenAI yapılan ortak açıklamaya göre artık Sora ile Martin Luther King Jr. videoları üretmek mümkün olmayacak.

X hesabı üzerinden yapılan resmi paylaşım şu şekilde olmuştu:

Statement from OpenAI and King Estate, Inc. The Estate of Martin Luther King, Jr., Inc. (King, Inc.) and OpenAI have worked together to address how Dr. Martin Luther King Jr.’s likeness is represented in Sora generations. Some users generated disrespectful depictions of Dr.… — OpenAI Newsroom (@OpenAINewsroom) October 17, 2025

Cumhuriyet Gazetesi