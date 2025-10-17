Mango’nun kurucusunun ölümünde şok iddia: Oğlu cinayet şüphelisi oldu

Ünlü moda markası Mango’nun kurucusu Isak Andic’in 14 Aralık 2024’te İspanya’da dağda yürüyüş sırasında kayalıklardan 100 metre aşağı düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada sarsıcı bir iddia gündeme geldi: Andic’in oğlu Jonathan Andic, soruşturmaya artık “şüpheli” sıfatıyla dahil edildi.

İlk etapta ölüm olayı “kaza” olarak değerlendirilmişti. Ancak olay sonrası elde edilen adli bulgular ile Jonathan’ın polis ifadelerindeki tutarsızlıklar, savcılığı cinayet ihtimalini yeniden değerlendirmeye yöneltti. İspanyol medya organları El País ve La Vanguardia’ya göre 44 yaşındaki Jonathan, olayla ilgili tanık olmaktan çıkarılarak resmî olarak şüpheli konumuna getirildi.

Polis kaynakları, Jonathan’ın olay anıyla ilgili açıklamalarının birbirini tutmadığını ve olay yerinden toplanan delillerle çeliştiğini aktardı. Ayrıca, Andic’in uzun süredir birlikte olduğu profesyonel golfçü Estefania Knuth’un verdiği ifadede, baba ile oğul arasında gergin bir ilişki olduğuna dair cümleler dikkat çekti.

Andic ailesi ise Jonathan’ın şüpheli olarak dosyaya eklenmesinin ardından herhangi bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Isak Andic 1953 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, Sefarad Yahudisi bir aileden geliyordu. Eğitimini Robert Kolej’de sürdürürken, genç yaşta ailevi nedenlerle İspanya’ya taşındı. 1984 yılında Mango’yu kurarak başlattığı girişimle, marka kısa sürede 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren dev bir moda zincirine dönüştü. Forbes’a göre Andic’in kişisel serveti yaklaşık 4,5 milyar euroya dayanıyordu.

