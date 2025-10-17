Eçmiadzin Ana Taht: Siyasi güç, kiliseyi yıkma yönündeki kötü niyetli planını sürdürüyor

İki ruhaninin tutuklanmasından sonra , Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karekin’in başkanlığında, Eçmiadzin Ana Makamı’nda Ana Makam yapılarında görev yapan piskoposlar ve Ermenistan’daki piskoposlukların ruhani önderleri bir açıklama yaparak, hükümeti eleştirdi.

Ermenistan’da 15 Ekim sabah saatlerinde güvenlik güçleri, ülkenin orta kesimindeki Aragadzon bölgesinde 10 ruhani ve bir piskoposu gözaltına almış, gece saatlerinde ise gözaltına alınanlardan ikisi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınanlarda aynı bölgede görevli olan Rahip Aram’ın 16 Eylül’de Kamu Televizyonu stüdyosunda yaptığı “2021 yılındaki muhalefet gösterilerine kendi isteğim dışında katıldım” açıklaması, başsavcılığa gönderilmiş, ardından olayın detaylarını incelemek üzere Ermenistan Polis Teşkilatı’nın Yerevan Şubesi’ne devredilmişti. Soruşturma sonucu biri Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu II. Karakin’in yeğeni de olan Aragadzon Piskoposu Mıgırdiç Proşyan ve bir ruhani daha tutuklanmıştı. Ermenistan’da uzun süredir kilise ve hükümet arasında gerilim devam ediyor.

Eçmiadzin Ana Makamı’nda yapılan toplantıda özellikle 15 Ekim’de Aragadzon Piskoposluğu’nda Ermenistan kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyona değinildi ve ortak bir açıklama yaptılar. Açıklama şöyle:

Baskı ve itibarsızlaştırma kampanyaları

“Büyük bir öfke ve üzüntüyle öğrendik ki, 15 Ekim’de Aragadzon Piskoposluğu’nda güvenlik güçleri, piskoposluk önderi, ruhani görevliler ve sivil çalışanlara karşı hukuka aykırı eylemler gerçekleştirdi. Bu eylemler, hiçbir gerekçeye dayanmayan ve haksız aramalarla, aldatma yoluyla gözaltına alma, gözaltına alınan kişilerin nerede tutulduklarının gizlenmesi ve avukat desteğinden mahrum bırakılmaları gibi yasa dışı uygulamalarla birlikte yürütüldü.

Bugün artık biliniyor ki aynı utanç verici yöntemlerle Aragadzon Piskoposluğu’nun önderi Piskopos Mıgırdiç Proşyan ve Rahip Garegin Arsenyan hakkında tutuklama kararı çıkarıldı, piskoposluğun baş muhasebecisi hakkında da tutuklama talep edildi.

Açıktır ki, iktidardaki siyasi güç, Ermeni Apostolik Kilisesi’ni zayıflatma ve yıkma yönündeki kötü niyetli planını sürdürüyor, ruhani görevlileri hedef alıyor ve devlet gücünü kötüye kullanarak din adamlarına ve Kilise’nin destekçilerine karşı baskı ve itibarsızlaştırma kampanyaları yürütüyor.

Bu kilise karşıtı yasa dışı eylemlerle, halkımızın dini duyguları da açıkça çiğnendi ve hiçe sayıldı; kiliseler kapatıldı, önceden planlanmış ayinler iptal edildi, rahip bulunmadığı için cenaze törenleri bile rahipsiz yapıldı.

Bu üzücü durumun tüm sorumluluğu mevcut iktidara ve özellikle de uzun süredir kiliseye ve din adamlarına karşı nefret söylemi ve hoşgörüsüzlük yayan, Kilise’nin kadim düzenlerine açıkça saldıran ülke başbakanına aittir. Bu açıkça hukuka aykırı cezai sürecin siyasi niteliği de, Başbakan’ın kiliseyi hedef alan açıklamalarının hemen ardından gelişmiş olmasıyla daha da belirginleşiyor.

Bizim çağrımız şudur: Ermenistan’ın yargı ve kolluk kurumları yalnızca yasal çerçevede hareket etmeli, yetkilerini kötüye kullanan siyasetçilerin keyfi tutumlarına ve çıkar çevrelerinin etkisine boyun eğmemelidir.

Devletin gücü yalnızca ulusal güvenlik, toplumsal dayanışma ve halkın refahı için kullanılmalı; intikam aracı haline getirilerek ulusal düşmanlık ve bölünmelere neden olmamalıdır.

Ruhani hizmetkârlarımıza ve imanlı halkımıza çağrımızdır: Geri adım atmayın, inanç ve dua içinde dimdik durun, tehdit ve tehlikelerden korkmayın; ülkede yaşanan adaletsizlik ve yasa dışılıklara karşı elinizden gelen her çabayı gösterin.

Rab, özgürlüğü elinden alınan kardeşlerimize güç ve dayanma gücü versin, ülkemizi ve Kutsal Apostolik Kilisemizi bugün ve daima korusun. Âmin.”

Agos