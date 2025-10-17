Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ara Güler paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 yılında 90 yaşında vefat eden dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler’i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7’nci yılında saygıyla yad ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Ara Güler kimdir?

16 Ağustos 1928 yılında Beyoğlu’nda dünyaya gelen Ara Güler, ismini “yakışıklı Ara” olarak bilinen Ararat Kralı Ara Geghetsik’ten, göbek adınıysa dedesi Mıgırdiç’ten alır.

Çocukken sinemadan çok etkilenen Ara Güler’e babası, lise döneminde 35 mm’lik bir film makinesi ve bir fotoğraf makinesi alarak Yeni İstanbul gazetesinde foto muhabiri olmasını teşvik etti. Güler, 1951 yılında Getronagan Ermeni Lisesi’nden mezun oldu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın farklı dallarında çalıştı. Muhsin Ertuğrul’un yanında tiyatro ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Amacı rejisör veya oyun yazarı olmaktı. 1950’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Bu yıllarda Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. Güler, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam ediyordu. Ancak gazeteci olmaya karar verdi.

Ara Güler ne zaman hayatını kaybetti?

İstanbul’un Şişli ilçesinde özel bir hastanede konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavi gören Ara Güler’in kalbi 17 Ekim 2018’de iki kez durdu ve doktorların müdahalesi sonrası yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken saat 23.05’te kalp atımı ve solunumu tekrar duran Güler, yapılan tüm müdahalelere rağmen 23.20’de yaşamını yitirdi. Daha sonra cenazesi Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne getirildi ve burada Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan’ın yönettiği dini tören düzenlendi. Buradaki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ara Güler’in özel hayatı

Ara Güler, yaşamı süresince iki evlilik yaptı. İlk evliliğini 1975 yılında Perihan Sarıöz ile yapan Güler dört yıl evli kaldı. Ara Güler 1980 yılında tanıştığı Suna Taşkıran ile 1984 yılında evlendi. Dünyayı dolaşan çiftin mutluluğu Suna Taşkıran Hanım’ın 2010 yılındaki ölümü ile son buldu. Ara Güler’in çocuğu yoktur.

Ülkemizin fotoğraf sanatı alanında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olan Ara Güler ustayı vefatının 7'nci yılında saygıyla yâd ediyorum. pic.twitter.com/bj7aXPR8fs — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2025

