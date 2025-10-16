Inger’in “iz”inde yeni sezon

Inger Tiyatro Topluluğu’nun oyunu “İz”, Aras Nas’ın yönetmenliğinde 4, 22, 30 Kasım’da Ortaköy Tarkmançats Sahne’de oynanacak. Biletler satışta.

Ermeni toplumundan bir grup genç tarafından 2005’te kurulan Inger Tiyatro Topluluğu, kuruluşunun 20. yılında sahnelediği ‘İz’ oyunu, bu sezon da seyircilerle buluşacak.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı ve Tarkmançats Okulu ev sahipliğinde Tarkmançats Sahnesi’nde sahnelenen oyun, tiyatroseverler tarafından ilgiyle takip edilmişti.

Yazar ve yönetmen Ahmet Sami Özbudak’ın ödüllü tiyatro oyunu ‘İz’in yönetmenliğini, oyuncu kadrosunda da yer alan Aras Nas üstleniyor. Arden Akbaş, Aren Sağbaş, Aren Semerciyan, Clara Sera Altıparmak, Garen Nazaretyan ve Nadin Taş Mığdıs’ın oyuncu olarak yer aldığı tek perdelik oyunun süresi 85 dakika. Oyun, 4, 22, 30 Kasım’da Tarkmançats Sahne’de oynanacak. Oyun biletleri Tiyatrolar.com.tr’den satışa sunuldu.

Inger Tiyatro hakkında

Ermeni toplumundan bir grup genç tarafından 2005 yılında kuruldu. Anton Çehov’un “İnsan Denen Garip Hayvan” adlı eseri ilk olarak sahneleyen Inger, 2007’de grubun yönetmeni Aras Nas’ın kaleme aldığı “Vasiyet Pastanesi” adlı oyunla izleyicileriyle buluştu. Üçüncü oyunları, ünlü yazar Ray Cooney’nin “Haydi Karına Koş” isimli eseriydi ve dördüncü oyunları ise yine aynı yazara ait “Şimdi Olmaz Sevgilim” oldu. 2016’da Devekuşu Kabare’den çeşitli skeçlerle sahnelere geri dönen grup, bu oyunlarla ciddi bir ivme kazandı. 2018’de bu serinin devamını “Kabare de Kabare” ile getirerek yeni skeçlerle altıncı oyunlarını sahneye koydu.2025 Mayıs’tan beri ise ‘İz’ sahneliyor.

Agos