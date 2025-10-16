Daron Acemoğlu’ndan Agos’a açıklama: Ermenistan’da ya da Türkiye’de hiçbir parti ile çalışmıyorum

Yetvart Danzikyan

Ermenistan’da Rus oligark Samvel Karapetyan’ın kurucusu olduğu ve partileşme aşamasında olan “Bizim Yöntemimizle ” hareketinin düzenlediği son toplantıda Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu’nun gönderdiği bir görüntülü mesaj paylaşılmış ve Acemoğlu’nun harekete danışmanlık yapacağı belirtilmişti. Acemoğlu Agos’a yaptığı açıklamada “Onların konferansı için bir mesaj gönderdim ama parti ile hiçbir bağlantım yok” dedi.

Acemoğlu’nun konuşmasından önce hareketin yöneticilerinden Narek Karapetyan, Acemoğlu’nun, hareketin oluşturacağı Ermenistan’ın ekonomik kalkınma programı çalışmalarına danışman ve uzman olarak katılacağını açıkladı. Acemoğlu konuşmasında özetle “Ermenistan’ın kalkınması için özellikle yapay zeka ve onun sayesinde ortaya çıkacak olan fırsatların çok önemli olduğunu, kapsayıcı ve hesap verebilir kurumların inşa edilmesinin ise şart olduğunu” vurguladı.

Bu gelişme sonrası Ermenistan’da birçok haber sitesi Acemoğlu’nun Karapetyan’ın hareketine katılıdğı yönünde haberler yayınladı.

Agos’un konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Acemoğlu “Ermenistan’da ya da Türkiye’de hiçbir parti ile çalışmıyorum. Onların konferansı için bir mesaj gönderdim ama parti ile hiçbir bağlantım yok.” dedi.

Rus oligark Samvel Karapetyan’ın hapisteyken kurduğu ‘Bizim Yöntemimizle’ (Mer Tsevov) hareketi, 2026 parlamento seçimleri öncesinde yakından takip edilen güçlerden biri. Rusya merkezli Tashir Group holdinginin sahibi ve Ermenistan’ın en zengin isimlerinden biri olan Karapetyan, hükümetin din adamlarıyla yaşadığı anlaşmazlık sırasında Ermeni Apostolik Kilisesi’ni açıkça savunduktan sonra, Haziran ayında “iktidarı ele geçirme çağrılarını kışkırtmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Samvel Karatpetyan’ın yeğeni Narek Karapetyan, 9 Ekim’de Yerevan’da düzenlediği basın toplantısında, üç ay içinde, “Biizim Yöntemimizle” hareketinin resmen siyasi parti olarak tescil edilmesinin ardından başbakan adayını açıklayacaklarını söyledi.

Ermenistan seçim kanunlarına göre Samvel Karapetyan’ın Rusya vatandaşı olması sebebiyle başbakan adayı olma ihtimali bulunmuyor.

Agos