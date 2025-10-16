Adalar Belediye Başkan Yardımcısı : “Geri Dönüşü Yok, Bir Daha İzin Verilmeyecek”

İstanbul’un gözde Prens Adaları’ndan Kınalıada’da, yıllardır kamuya ait sahil şeridini işgal eden işletmeler, Adalar Belediyesi’nin yıkım kararı sonrası kendi yapılarını söktü. Belediye ekiplerinin olası müdahalesini beklemeden, tanınan sürenin son gününde harekete geçen işletme sahipleri eklentileri kendi imkanlarıyla kaldırdı. İşgallerden arındırılan sahil şeridi havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Olası bir gerginliğin ve belediye ekiplerinin müdahalesinin önüne geçmek isteyen işletme sahipleri, önceki gün sabah saatlerinden itibaren eklentilerini sökmeye başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Durak: “Geri Dönüşü Yok, Bir Daha İzin Verilmeyecek”

Yıkım kararının ardından sosyal medyada dile getirilen “Kışın sökerler, yaza tekrar kurarlar” şeklindeki eleştirilere Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Av. Fırat Durak’tan net bir yanıt geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Durak, bu yapıların geçici değil, yıllardır yaz kış sabit olarak faaliyet gösteren yerler olduğunun altını çizdi.

Başkan Yardımcısı Durak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıkımla ilgili olarak sosyal medyada ‘yaz bitti şimdi yapılıyor, yaza tekrar müsaade edilir’ gibi yapılan yorumlara istinaden açıklanması gereken bir konu mevcuttur. Burada yıkımı yapılan yerler yıllardır yaz kış sabit yapı olarak faaliyetini sürdüren yerlerdir. Yapıların kaldırılması, hukuki süreçlerin tamamlanması ile gerçekleşmiş olup geri dönüşü yoktur. Görev süremiz boyunca sahildeki bu tür yapılara kesinlikle müsaade edilmeyecektir.”

https://adagazetesi.com.tr/adalar-belediye-baskan-yardimcisi-geri-donusu-yok-bir-daha-izin-verilmeyecek.html