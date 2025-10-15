Galatasaray, Ermenistanlı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor

Türkiye’nin Galatasaray kulübü Ermenistan milli takımı ve Krasnodar’ın orta saha oyuncusu Eduard Spertsyan’ı kadrosuna katmaya çalışıyor.

Oxu.Az‘ın Ajansspor’dan aktardığı habere göre, Galatasaray 25 yaşındaki futbolcuyu ocak ayında transfer etmeyi planlamış. Futbolcunun Okan Buruk’un isteği ile transfer listesine alındığı vurgulanıyor.

Rusya’da oynayan futbolcunun kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Ermeni oyuncunun Avrupa’nın birkaç tanınmış kulübünün ilgi alanında olduğu da belirtiliyor.

Krasnodar’ın futbolcusunun transfer değeri yaklaşık 25 milyon avro.

https://oxu.az/tr/spor/galatasaray-ermeni-futbolcu-almak-istiyor