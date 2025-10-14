Müzeden maziye, maziden bugünkü araziye!

Umur Talu

“Müze” cezaevi bize “tarihteki ünlü mahkumlar”ı fotoğraf fotoğraf hatırlatır; biz bir an sanki bütün bunlar geçmiştir diye bakıp dururuz. Çıkamayız cezaevi içinden. Fikir oradadır, düşünce oradadır, ifade, eleştiri, itiraz yine oradadır…

Bir cezaevi “müze” olunca ne yapar? Utanır mı? Biraz utanır ki, “o duvar, o duvarlarınız”a çerçeveletip fotoğraflar asar.

Bir duvarda idam edilmişler, bir ranzada darp edilmişler, bir duvarda girmiş çıkmış siyasetçiler. Utancın büyüğü toplumun hafızasındaki kişilere dairdir. Yoksa daha kimler hangi sebeplerle, hangi koşullarda, hangi koğuşlarda gelmiş geçmiş veya geçememiştir.

Ulucanlar da öyle yaptı. Başkent’in semalarında müze oldu, utanç duymuş olmalı ki fotoğraflar astı.

Fotoğraflarını asmadan çok önce, bizzat Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i asmıştı. Onlar mesela “o ağacın gölgesi”ndeki dar-ağaca asılmıştı. Orada durmuşlar, 12 Mart’tan 12 Eylül’e, bir paşa Erdal’ın yaşını büyütüp astıktan sonra ona sarılmışlardı.

Başkaları da vardı; darağacının yanına sonradan isimleri alt alta asıldı. Adın kalsa da maziden müzeye, asılmaktan kurtulamıyordun bir bakıma. Tek kişilik demir karyolaya, madem birlikte asılmıştınız, üçünüz bir arada fotoğrafla asılıyordunuz.

Bir karyolada Ecevit kibar, bir karyolada Kasım Gülek şık mı şıktı. Bir karyoladan Necip Fazıl başbakana yazmıştı ama sonradan o başbakan da asılmıştı. Darbeciler, “darbeye teşebbüs ettiler” diye Talat Aydemir ile Fethi Gürcan’ı da asmıştı. Darbe günleri gazeteleri, çok daha yenilerde öldürülmüş mahkum ve tutukluları duyuran gazetelerin yüzüne bakıp duruyordu şimdi.

“Aldırma gönül aldırma”ya görüşmecim yeşil soğan mı getirmiş, karanfil kokmuş muydu hakikaten cigaranın dumanı?

“Müze” nedir? Mazidir. Yani genellikle öyledir ki Ulucanlar da öyledir. Doğru, idamlar mazidir. Bir köşede utançla duran dar ağacı, hemen dibinde yeşil yapraklarla büyümüş o ağacın dibinde belli ki utanmaktadır. Ama “mazi” geçmiştir. İdamlar mazi olsa da, “istediğini içeri at, kopar dallarını, dök yapraklarını, ser karyolaya, sustur” yıl 2025, “mazi”den sıyrılıp bugünün de hakikatidir.

“Müze” cezaevi bize “tarihteki ünlü mahkumlar”ı fotoğraf fotoğraf hatırlatır; biz bir an sanki bütün bunlar geçmiştir diye bakıp dururuz. Oysa geçmiş dün bugünümüz olmuş, yarın yine bugünümüz olmuş, bugün geleceğimizi parmak parmak parmaklıklarla çizer olmuştur.

Çıkamayız cezaevi içinden. Fikir oradadır, düşünce oradadır, ifade, eleştiri, itiraz yine oradadır. “Müze”de gazetecilerin daktiloları sergilenir; daktilo çıkıp gitse de hayatımızdan, “bilgisayar çağı” gazetecileri yine oradadır, şuradadır, buradadır. Siyasetçiler, gençler bir sabah alınıp nice gecenin mahkumu olmaktadır. Kadınlar Behice Boran’ın koğuşunda olmasa da, koğuşlar “muhalif” nice kadının canında kanındadır.

Ankara’da “Devrim Mutfağı”nın imza gününden önce “devrimciler”in de hayatının çalındığı, hayatının alındığı, hayatımızdan nice insanın öyle böyle koparıldığı Ulucanlar Cezaevi “müzesi”nde dolaştık. Attığımız volta, hoyrat tarihin, makus talihin ve güncel kederden kadersizliğin hayatlara attığı oltanın yanında bir hiçti tabii.

Sonra kendi yazı geçmişim sökün etti. Ulucanlar’a hiç girmemiştim belki ama nice kelimem, nice kelamım oradan çıkmış, orada dolaşmış, tekrar oraya girmiş de olmalıydı. Baskının, tahakkümün, hayat çalmanın “müzelik” olmadığı bir ülkede, birkaç eski yazımdan birkaç unutulmayası, unutmayacağım bölümü de buraya ekliyorum. “Mazi” mazide değil, bizim içimizdedir. Sadece yaşandığı ve hatırladığımız için değil, zulüm yaşatılmaya devam edildiği için de!

Tesadüf bu ya!

Böyle bir tesadüf tabii mümkündür de, mümkün olmasını sağlayan başka bir tesadüf var mıdır?

26 Eylül 1999: Ankara’da Ulucanlar Cezaevi’ni (direniş gerekçesiyle) jandarma basar. 10 “tutuklu”, bir deyişe göre “hayatını kaybeder”; bir başka deyişe göre de “öldürülür.” Operasyonun yönetiminde Yarbay A. Ö. vardır.

21 Ekim 1999: Prof. Ahmet Taner Kışlalı Ankara’da arabasına binerken, kaputun üstünde gördüğü naylon torbayı alır ve patlama sonucu ölür; daha doğrusu “öldürülür”. Olay yerini inceleyen ve sonradan çok tartışıldığı üzere, arabayı oradan hemen çektiren “komutan” Yarbay A. Ö.’ dür.

19 Ocak 2007: Gazeteci Hrant Dink, İstanbul’da “öldürülür”. Sonradan ortaya çıktığına göre, Ağustos 2006’da bir astsubay ve bir uzman çavuş, daha önce bomba koymaktan tutuklanan, davası sürerken serbest kalan Yasin Hayal’ in

“Dink’i öldüreceğini” yüzbaşıya, o da Jandarma Alay Komutanı’na bildirir. “Komutan” Albay A. Ö.’ dür. Tetikçi “genç” de jandarma bölgesi Pelitli’den çıkmıştır.

Lakin, “tesadüf bu ya” onca operasyon yönetmiş, Türkiye’yi sarsan bir suikastın tetkikini yapmış “komutan” A. Ö. hiçbir şey hatırlamıyor. İhbarı unutup durduğu için birinin öldürülmüş olması, anlaşılan vicdan hafızasında da bir yer kaplamamış. İleride emekli olunca belki kitap yazarmış.

Girişteki üç tarihi, üç olayı ardı ardına bir daha okuyun. En azından siz hatırlayın: Cezaevinde katledilen 10 “sol örgüt” tutuklusu, bombayla katledilen Atatürkçü bir profesör yazar, ensesinden kurşunlanarak katledilen Ermeni gazeteci.

Bu zincirler size bir şey söylemeli. Bu zincirler düşünce ve ifade özgürlüğü ile yaşama hakkı arasındaki bağı anlatabilmeli bize. Bu zincirler, o olaylar olduğunda ne düşündüğümüzü, nasıl yargılara vardığımızı, neleri bildiğimizi sandığımızı, neleri sorgulamaktan kaçındığımızı hatırlatmalı.

Bu zincirler, hangi başlıkları attıklarını, nasıl sayfalar yaptıklarını, ne tür yazılar yazdıklarını, kimleri suçladıklarını, hangi (ön)yargıları verdiklerini hatırlatmalı çok çok ünlü pek pek büyük meslektaşlara.

O gün Türkiye’nin üç büyük gazetesi Hürriyet, Sabah, Milliyet’i yöneten, hazırlayan, şimdi de etkili konumda bulunanlar, mesela “Ulucanlar katliamı” üstüne ne yaptı? “Öldürülmeye müstahak terörist” diye tanımlananlar, henüz sonuçlanmamış uzun davalar bir yana, çoğunlukla daha tutuklu idiler, mahkum olmamışlardı, suçları sabit değildi. Suçları varsa ve ne olursa olsun, ölüm cezası almamışlardı!

Cezaevinden görüntü diye basılmış bayraklı, parkalı fotoğraftakiler onlar değildi, tutukluluk sebepleri ise cinayet, suikasttan ziyade, “örgüt üyeliği” suçlamasıydı. Ama o günün ve bugünün nice şöhretli gazetecisi o cesetler üstünde dans etti, kıvırdı, coştu. Ellerine ulaşmış delik deşik otopsi fotoğraflarına asgari merakla bakmadılar bile.

Nice muhafazakar, demokrat, cumhuriyetçi, liberal, ulusalcı gazeteci, o gün, katliamı aklama seferberliğindeydi; ne “insan” olmanın, ne “vicdan”ın, ne “meslekleri”nin, ne de “hakikat”in yanındaydı.

Ama Yarbay A. Ö. o gün Ulucanlar’da idi. Bir ay sonra Kışlalı’nın cesedi ile paramparça otomobilinin başında. Sekiz yıl sonra ise Trabzon’da. A.Ö.’ nün seyir defteri belki de tesadüften ibarettir… Ya büyük medya ile büyük gazetecilerinki? Bu kadar tesadüf fazla değil mi!

Birkaç kötü adam yandı!

Geçen gün haber geldi: Cezaevlerinde üç ayda 16 kişi öldü! Önceki gün haber geldi: Cezaevinde bir günde 13 kişi öldü!

Mahkumlar ayaklanmış, birbirine girmiş, kilitlenmiş, yangın çıkmış veya kundaklanmış olabilir. Peki devlet ne için var? Acılı yakınlar cezaevinde toplanınca gazlamak için var olan devlet yani?

Mahkumlar hep kendi kendilerini öldürür; kütüğünde yazmaz devletin, cezaevlerinde şu kadar kişiyi öldürdü, ölümüne sebep oldu, diye.

Şanlıurfa Cezaevi tek başına Kanlıurfa Yangınyeri olabilirdi… Diyarbakır, Ulucanlar, Bayrampaşa, Mamak, Metris, Çanakkale, Ümraniye hiç kanamasa, hiç yanmasaydı! İşkence, gaz, alevler, cesede dahi mermi boşaltmalar, kafası duvarda parçalananlar hiç olmasaydı. Kilitli cezaevi araçlarında kelepçeli, zincirli insanların kül olmaları, bulut olmaları hiç yaşanmasaydı!

Piyasanın örnek modeli de bu. Çok sayıda işyeri “militer” düzende örgütlenir, kendi örgütlenmesi engellenen alttakilerin üstüne çullanarak. Çok sayıda işyerinde de cezaevi model alınmıyor mu?

T24