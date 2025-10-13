VEFAT

TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİĞİ

KADASETLİ SAHAK II. HAZRETLERİ’NİN BABASI

HAGOPCAN MAŞALI

12 Ekim 2025, Pazar günü sabahın erken saatlerinde ruhunu Göksel Baba’nın ellerine teslim etmiştir.

Cenaze merasimi 16 Ekim 2025, Perşembe, saat 13.00’de Kumkapı Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesi’nde icra olunup, Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabrine defnedilecektir.

Vakıf yönetim kurullarımıza, cemaat kurum ve dernek yönetimlerine ve cemaatimizin bilgilerine iletiriz.

“Kindar olmayan ve merhametli Mesih, yaratıcı sevginle istirahat eden Hagopcan hizmetkarının ruhuna merhamet et. Krallığının büyük geliş gününde onu hatırla. Azizlerinle birlikte sağ tarafına dahil ederek nurlandır. Çünkü Sen herkesin Rab’bi ve yaratıcısı, ölülerin ve dirilerin yargıcısın. Görkem, egemenlik ve onur sana yaraşır; şimdi, her zaman ve sonsuzlara dek. Amen.”

ERMENİ PATRİKLİĞİ

Kaynak։ ՊատրիարքութիւնՀայոց – Ermeni Patrikligi https://www.facebook.com/TRHayBad

