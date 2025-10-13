Kınalıada’da Yıkım Kararı: İşletme Sahipleri Ekipleri Beklemeden Kendileri Söküyor

Kınalıada’da, Adalar Belediyesi’nin haklarında yıkım kararı verdiği işletmelerin sahipleri, belediye ekiplerinin müdahalesini beklemeden kendi yapılarını sökmeye başladı. Belediyenin bugün için verdiği talimatın ardından işletmeciler, sahil şeridindeki iskele ve eklentileri kendi imkanlarıyla kaldırdı.

İstanbul’un Prens Adaları’ndan Kınalıada’da, sahil şeridinde bulunan ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan işletmelerde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı. Adalar Belediyesi, daha önce tebliğ ettiği yıkım kararının uygulanması için işletme sahiplerine bugünü son tarih olarak göstermişti.

Verilen sürenin dolmasıyla birlikte, birçok işletme sahibi belediyeye bağlı yıkım ekiplerinin gelmesini beklemedi. Olası bir gerginliğin ve ek maliyetin önüne geçmek isteyen işletmeciler, çalışanlarıyla birlikte masaları, sandalyeleri, tenteleri ve yapılarının diğer sökülebilir kısımlarını toplamaya başladı.

Havadan çekilen görüntülerde, sahil kenarındaki bir işletmenin tamamen toplandığı, yanındaki diğer işletmelerin ise iskele ve metal konstrüksiyonlarının sökülme çalışmalarının devam ettiği görüldü. Söküm işlemlerinin gün boyu devam etmesi ve sahil şeridinin yasalara uygun hale getirilmesi bekleniyor.

