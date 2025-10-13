Hollanda’da ASALA’nın şehit ettiği Ahmet Benler, Lahey ve Marmaris’te anıldı

Lahey Büyükelçiliği ile şehidin adına ailesi tarafından Marmaris’te yaptırılan Şehit Ahmet Benler İlkokulu ortaklığında eş zamanlı tören yapıldı.

Büyükelçilikten de takip edilen okuldaki tören bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, burada yaptığı konuşmada, “Ahmet Benler’in adını taşıyan bu okulun her öğrencisi, onun temsil ettiği değerlere sahip çıkmanın bilinciyle yetişmektedir.” ifadelerini kullandı.

Törende, Şehit Ahmet Benler İlkokulu’nun öğretmenleri ile öğrencileri tarafından konuşmalar yapıldı.

Şehit Ahmet Benler adına okulun bahçesine fidan dikildikten sonra okulun köşesine de karanfil bırakıldı.

“Ahmet Benler’in tek suçu ülkesini temsil eden bir büyükelçinin evladı olmasıydı”

Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, büyükelçilik konutundaki törende yaptığı konuşmada, Ahmet Benler’in bir Türk Büyükelçisinin oğlu olduğu için şehit edildiğini belirterek, o dönem büyük bölümü müttefik Batı ülkelerinde yaşanan Türk diplomatlarına yönelik terör eylemlerinin bugüne dair dersler içerdiğine dikkati çekti.

Yazgan, şunları kaydetti:

“Bugün burada, 46 yıl önce Lahey’de işlenen menfur bir saldırının kurbanı olan Ahmet Benler’i rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Ahmet Benler’in tek suçu, Türk ve ülkesini temsil eden bir büyükelçinin evladı olmasıydı. Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu saldırının faillerinden halen hukuk önünde hesap sorulamamış olması, bizlere adaletin tecelli etmesi yönündeki evrensel sorumluluğu bir kez daha hatırlatmaktadır.”

Ahmet Benler ve tüm şehitlerin hatırasını yaşatarak, onların temsil ettiği kararlılığı, adalet duygusunu ve ülkesine bağlılık bilincini geleceğe taşımaya devam ettiklerinin altını çizen Yazgan, burada sergiledikleri birlik ve saygının, bu hafızayı diri tutmanın ve yeni nesillere aktarmanın en anlamlı ifadesi olduğunu vurguladı.

Yazgan, “Türk milletinin tarihinde utanacağı hiçbir konu yoktur. Gelecek nesillerin de kimseye bir borcu bulunmamaktadır.” dedi.

Büyükelçilik mensupları, Lahey Büyükelçiliği duvarındaki şehit Ahmet Benler adına yaptırılan plaketin önüne birer karanfil bıraktı.

Şehit Ahmet Benler’in anısına düzenlenen bu eş zamanlı tören, Türkiye’nin yurt dışındaki diplomat ve ailelerine yönelik saldırılar karşısındaki kararlılığını bir kez daha hatırlattı.

Lahey ve Marmaris arasında kurulan bu sembolik bağ, hem iki ülke arasındaki dostluğu hem de Türk milletinin şehitlerine duyduğu vefayı temsil ediyor.

Her yıl düzenlenen bu anma programları, Türkiye’nin yurt dışında görev yapan diplomatlarının fedakarlıklarını hatırlatırken, şehitlerin isimlerinin unutulmaması ve yeni nesillere aktarılması yönündeki ortak çabayı da güçlendiriyor.

Türkiye ile dış temsilcilikler arasında eş zamanlı düzenlenen ilk ve tek tören olan ve bu sene üçüncüsü düzenlenen bu etkinlik, önceki dönem Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal’ın girişimleriyle başlatılmıştı.

Ahmet Benler, 27 yaşındayken, 12 Ekim 1979’da Lahey Büyükelçiliği’ne 100 metre mesafede arabasıyla okuluna giderken ASALA ve JCAG terör örgütlerinin üstlendiği saldırıda şehit edilmişti.

